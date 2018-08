Jorge Pineda sobre paro en Liga Nacional "No perjudica en lo absoluto"

Jorge Pineda, asistente de Héctor Vargas en el cuerpo técnico de Marathón afirmó que la cancelación del juego del fin de semana ante Motagua, será "mejor" aprovechado para preparar el clásico ante Real España por la Copa Presidente.

Se suspende el clásico entre Marathón y Motagua

"Hay una mejor planificación, en cierta manera ya habíamos planificado el partido de Liga contra Motagua, pero ahora lo que queda es definir el equipo que va a jugar. Sabemos que el profe (Héctor Vargas) está trabajando en encontrar un 11 que nos de el pase a la siguiente ronda", dijo.



"El paro no perjudica en lo absoluto, la idea era jugar el domingo, pero no se pudo contra Motagua. Asi que estamos con todas las ganas. Creo que el ambiente tras el triunfo ante Real de Minas sigue importante. Es diferente y estamos con la idea de pelear los primeros lugares",añadió.



Pineda también se refirió a las declaraciones que dio su colega del Olimpia, Nahún Espinoza sobre la Copa Presidente.



"Es respetable el comentario de Nahún o algún otro entrenador. El torneo de una u otra manera sirve, eso da a conocer a los equipos en lugares donde no es habitual, es beneficioso para el pueblo hondureño. Si estoy de acuerdo con él en lo de las chanchas, todos los alcaldes de los pueblos (municipios del interior del país) deberían acondicionar las chanchas", arguyó.