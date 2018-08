Dani Turcios: "Edrick es el futuro portero de la Selección de Honduras"

Olimpia trabaja a tope pensando en el juego contra Real España. Dani Turcios, asistente técnico del albo, contó que trabajan en corregir muchas cosas y respaldan al arquero Edrick Menjívar.

"Los errores cuando se ganan a veces queremos obviarlos, cuando se pierde tratamos de verlos todos, pero nos está pasando algo importante, nos ubicamos en el primer lugar, invictos y no estamos relajados, se se están corrigiendo errores", inició contando.

Y continuó: "No tratamos de achacar tanto lo que pasó con Edrick (ante Juticalpa), es un portero joven y tiene que ir aprendiendo. Eso lo tienen que saber ustedes (los medios) y tratar de no matarlo porque es el el futuro portero de la Selección Nacional".

Turcios recordó que tanto Donis Escober como Noel Valladares vivieron situaciones similares.

"Donis pasó por eso en la Selección y Olimpia, los mayores lo saben, el mismo Noel, se equivocaron muchísimas veces y eso es lo que tiene que pasar un arquero, lastimosamente un error de ellos es gol".

Si hay algo que dejó claro Turcios es que Edrick cuenta con el respaldo del cuerpo técnico porque es una apuesta a futuro.

"Todos los jugadores tienen el respaldo. El profesor Nahún los pone a jugar, Edrick no tiene ningún problema, se equivocó como lo puede hacer cualquiera, como lo hacen delanteros al no meter un gol, es normal. Lastimosamente lo de él se va a ver siempre. Pero si me preguntas a mí te digo que es el futuro portero de la Selección porque en este momento no hay uno como él. Aunque tiene que ir mejorando en esos aspectos".

Habla de la situación de Donis Escober

Dani también fue consultado por Escober, quien ahora es el tercer arquero de los albos.

"Él está tranquilo, ustedes son los que quieren echarlo a pelear con el profe Nahun, ja, ja. Pero tuvo un problema de rodillas que no le permite estar al 100% y cualquier rato le toca jugar. Es muy profesional, está respaldando a sus compañeros, a Edrick, a Gerson y a un chico que 20 años que viene de reservas. Esa era la idea, porque el día de mañana decida irse necesitaremos que alguien quede en la posición".

¿Ya piensa en el retiro Donis? "Será su decisión, nosotros estaremos para respaldarlo porque es una determinación complicada", cerró.