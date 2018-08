Esteban Espíndola podría debutar en Liga Nacional ante Real España

Esteban Espíndola se ha recuperado de su lesión y se apunta a ganarse un puesto de titular en el Olimpia para el duelo del domingo ante Real España.

"Estamos a disposición del técnico, si él decide que es el momento lo será, yo me preparo para poder ser tomado en cuenta. Me encuentro bien terminando ese periodo de adaptación", dijo Esteban Espíndola.



Una de las cosas positivas que ha podido observa en su tiempo en el país es. "Tengo 15 días de estar en la ciudad, ya estoy acostumbrados con los horarios y conociendo a los compañeros, las formas y poco a poco agarrando el mejor ritmo posible".



En el Olimpia todos saben lo importante que es el duelo ante el Real España y es por eso que solo se piensa en ganar y el argentino ya conoce la manera de jugar de la Máquina.



"Uno trata de buscar información también, he visto partidos del rival que intenta jugar muy bien, tiene grandes jugadores, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, sabemos que Olimpia demanda más y hay que agarrar el reto de la mejor manera", indicó Espíndola.



Y agregó: "Estuve hablando bastante con Nahún en estos días después del juego por la Copa y estoy entendiendo la idea de lo que quiere. Ha buenos jugadores en todas las líneas hay recambios y hay que trabajar duro para ganarse un puesto, tengo que aprovechar las oportunidades que se brinden".



El Olimpia marcha líder del campeonato Apertura de la Liga Nacional con 14 puntos tras seis partidos disputados, además sigue invicto en el certamen.