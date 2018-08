Turcios sobre comunicado del Olimpia: "Callando seguiremos en la mediocridad"

Danilo Turcios, asistente técnico del Olimpia, opinó sobre el juego que se viene contra Real España. También respondió a las interrogantes sobre el comunicado del club por las declaraciones de Nahún Espinoza.

Dani Turcios: "Edrick es el futuro portero de la Selección de Honduras"

También aseguró se refirió al juego de Copa Presidente ante Galaxy FC de Roatán y explica que lo mejor sería que se jugara en La Ceiba.

¿Cómo van los trabajos para el encuentro ante Real España?

Hemos trabajado bien durante toda la semana y son pequeños detalles los que faltan para quedar listos para el partido del domingo.

¿Cómo está el equipo?

Está bien, metido, sabiendo que tenemos que mejorar en muchos aspectos, pero baja solo la de Brayan Moya por la expulsión ante Juticalpa, pero el resto está disponible, incluyendo a Leandro Motta y Estaban Espíndola.

¿Qué es lo que se debe de contrarrestar del Real España?

Es difícil poder hablar de lo fuerte que puede ser un equipo porque ante el Olimpia todos son fuertes, es algo que lo hemos visto y lo que queremos hacer entender al jugador del club, nosotros no podemos partir del parámetro del partido anterior del club que vamos a enfrentar porque no será lo mismo ante Olimpia, más cuando es un juego ante Real España que es un clásico, ellos tienen un plantel muy rico en todos los puestos, por eso tenemos que hacer un gran plantel, estamos en casa y tenemos un buen equipo y ya van entendiendo la idea de Nahún Espinoza, vamos por buen camino.

¿Espíndola y Motta ya podrían debuta en Liga Nacional?

Espíndola está listo, venía por un problema en un dedo por un pisotón en Copa Presidente, ha entrenado durante la semana no al cien, pero está dentro de las posibilidades y Leandro también está dentro de esas opciones no sabría decir si de titulares, pero el que lo va a decir será Nahún.

¿Cómo toma el cuerpo técnico la nota aclaratoria de la junta directiva?

Nosotros como cuerpo técnico nos apoyamos, yo completamente respaldo las palabras de Nahún Espinoza, soy de los fieles críticos que hay en el fútbol nacional, la junta directiva tiene su postura y es respetable también, a este equipo lo critica todo el mundo y por algo es el equipo más grande, estamos expuesto a todo ese tipo de criticas. Yo respaldo las palabras de Nahún al cien por ciento y si hay una forma de que esté fútbol mejore es diciendo las cosas, callando continuará pasando y seguiremos en la mediocridad. No es entrar en polémica, la directiva tiene su postura y hay que respetarla también, Nahún la suya y lo respaldamos también.

El comunicado del Olimpia tras las palabras de Nahún Espinoza

¿Por qué algunas personas les gusta callar cuando se dice la verdad?

Lastimosamente en Honduras somos así, no nos gustan que las cosas se digan, pero Nahún Espinoza es de las personas que expresa lo que siente cuando ve injusticias y a veces se cae mal, yo soy igual, pero también soy de esa postura que cuando tengo algo que decir lo digo y no me ando escondiendo y Nahún es así, pero estoy seguro que la única manera de mejorar esté fútbol es decir las cosas que están pasando.

¿Se confirma el juego ante el Galaxy en La Ceiba?

Todavía no lo tenemos confirmado al cien por ciento, no nos han mandado la circular si el encuentro será en La Ceiba, pero en los próximos días tendrían que enviarla. En este caso el gerente o Nahún tendría que avisarnos, pero ojalá que se haga en La Ceiba una mejor cancha, lo digo porque yo jugué en esa cancha de Roatán una semifinal con la Upnfm y la verdad no es adecuado para jugar un equipo de primera división.

¿En La Ceiba se desarrollaría un mejor espectáculo?

Claro, para un mejor espectáculo, sería mucho mejor, sabemos que en todas las ciudades están a la espera de poder ver al Olimpia y no digamos una ciudad como Roatán, pero para el espectáculo sería mejor jugarlo en La Ceiba.