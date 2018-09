Omar Elvir: "El sueño es otro campeonato centroamericano"

Omar Elvir es otro de los futbolistas que ha tenido que apoyar desde afuera al Motagua pues recién se está recuperando de una lesión. Al lateral izquierdo le ha ganado el puesto Klifox Bernárdez pero Elvir detalla que ya volverá el siguiente fin de semana y buscará volver al 11 inicial.

“Ha costado por las mismas ganas de querer volver y eso ha hecho que entre antes de tiempo, es por ello que la recuperación no se dé completamente, ya hemos entrenado normal con la reserva. Yo creo que ya el siguiente fin de semana podré jugar y de hecho este fin jugaré con reserva para tener ritmo”.

Elvir lo sabe, tratará de regresar a su nivel conocido pues no quiere seguir viendo por la TV los partidos ni desde el banquillo.

“Ya no podemos regalar más tiempo y trataremos de estar lo mejor posible y así ser considerados contra el Tauro que no será sencillo. La verdad que nadie quiere lesionarse, para fortuna del equipo hay dos compañeros que lo han hecho bien y eso para mí me dificultará que vuelva a la titularidad, trabajaremos de lleno y tratando de hacerlo de la manera más leal para que el equipo sea el mayor beneficiado”.

Y sobre el Tauro dijo: “Hemos visto poco al Tauro y de lo que sabemos es que juegan muy bien, tienen gente rápida y habilidosa por los costados así que va a ser una llave difícil para ambos equipos pero muy atractiva para la gente. Para nosotros la meta es ganar este torneo y gracias a Dios paso a paso vamos acercándonos a ese objetivo. El sueño es formar parte de la historia de esta institución y como lo grupo lo hemos planteado de dejar muy el alto a la institución, el sueño es otro campeonato centroamericano”.