Mané y Firmino le dan triunfo al Liverpool sobre el Leicester City

El Liverpool continuó con su pleno de victorias en la Premier League al vencer al Leicester City por 1-2 gracias a los goles de Sadio Mané y Roberto Firmino en un partido en el que Alisson cometió uno de los errores de la temporada al, prácticamente, regalarle un gol al Leicester.

Los 'Reds', que formaron con su ya conocido tridente arriba, formado por Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané, no tardaron en adelantarse por medio de este último.



Una jugada por banda derecha propició que el balón le cayese en las inmediaciones del área pequeña al senegalés, quien no dudó a la hora de batir al meta danés Kasper Schmeichel, quien tras haber estado envuelto en varios rumores de traspaso este verano, permanecerá en la disciplina del Leicester.



El conjunto dirigido por Claude Puel no pudo contar con su estrella Jamie Vardy sobre el campo, debido a la suspensión que pesa sobre él tras haber sido expulsado hace dos jornadas.

La ausencia de Vardy se pudo de manifiesto en lo metros finales, donde los campeones en 2016 fueron incapaces de definir, con alguna llegada peligrosa de Demarai Gray, bien atajada por Alisson.

Instantes antes de llegar al descanso, Firmino aprovechó un saque de esquina para poner el 0-2 y dejar prácticamente sentenciado el partido. Su cabezazo picado se coló en la puerta de Schmeichel y puso al Leicester en la tesitura de tener que marcar al menos dos goles en la segunda parte para sacar algo positivo de su propio campo.



Los de Puel empezaron los segundos 45 minutos con fuerza y gozaron de alguna llegada peligrosa en las botas de James Maddison, pero fue un gravísimo error de Alisson, quien se hizo un lío con el balón en lo pies, el que propició el primer gol del Leicester.



Una cesión al meta brasileño, quien intentó regatear a Kelechi Ilheanacho, acabó con el nigeriano robándole la cartera y poniendo un pase atrás que Rachid Ghezzal, recién incorporado al campo, mandó a la red.

A partir de ahí, el partido se calmó y las llegadas del Leicester se redujeron a medida que el Liverpool, que prescindió de Salah los últimos 20 minuto, tomó el control, redujo el ritmo y terminó por llevarse la victoria.



Los de Jürgen Klopp, que aún no saben lo que es dejarse puntos en la competición doméstica, escalaron hasta los doce puntos, lo que lees deja tres por encima de Tottenham Hotspur y Watford, quienes aún tienen que disputar sus compromiso de la cuarta jornada de liga.



Además, los del norte de Inglaterra se aseguran que el Manchester City, a priori, su mayor rival por el título, no les podrá dar caza y necesitará ganar al Newcastle United de Rafa Benítez para no perder comba en la clasificación.



Por su parte, el Leicester se queda en séptima posición con seis puntos. Su próximo compromiso, tras el parón internacional, será contra el Bournemouth fuera de casa, mientras que el Liverpool viajará a Londres para medirse al Tottenham.