Roatán acondiciona el estadio para recibir al Olimpia en Copa Presidente

Las polémicas declaraciones del entrenador de Olimpia, Nahún Espinoza sobre estado de los terrenos de juegos en donde se realiza la Copa Presidente, dio apertura a varios debates controversiales.

Ante ello se suma el denominado "estadio" Julio César Galindo, lugar donde tendrá cita el encuentro entre Galaxy FC y Olimpia por los octavos de final del torneo gubernamental.

Según conoció DIEZ, la directiva del conjunto isleño está haciendo esfuerzos para que el inmueble se adapte a algunas condiciones y comodidad para los futbolistas de ambas escuadras para el partido del próximo miércoles 5 de septiembre.

"El estadio va a estar listo para jugarse, así que no debe haber ningún temor. La gente de la Isla de la Bahía está emocionada, será como una fiesta con el Olimpia. Siento que a ellos (Olimpia) le vendrá bien el calor de la gente", comentó el presidente de las ligas menores, Martín Fajardo.

Tras confirmarse la sede oficial del encuentro, el inmueble recibirá varios retoques, entre ellos el corte del engramillado, remarque de las líneas de juego, y una especie de camerino provisional para los equipos.

"Se va a tratar de ubicar una aula de un colegio (Instituto José Santos Guardiola) que está a la par y habilitarse un espacio para que los jugadores estén cómodos. Pero tampoco se puede hacer mucho con esta incertidumbre de hace un par de días que no se sabía si íbamos a jugar o no. Todavía ayer (viernes) no se sabía a dónde sería el partido", añadio Fajardo.

ESCENARIO DEL PARTIDO

El Julio César Galindo es un escenario con sede en Coxen Hole, el cual fue inaugurado en el 2002. La superficie del terreno de juego es de grama natural y tiene una medida de 105 de largo por 68 de ancho.

Este inmueble es la casa oficial de Arsenal FC para los encuentros de local en la Liga de Ascenso de Honduras (también lo ha sido para el Borussia Dortmund). Además es utilizado para encuentros deportivos de todas las categorías que se desarrollan y escenario de importantes finales de torneos locales en la isla.