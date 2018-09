Maxi Callorda "No me molestan las críticas, cualquiera opina de fútbol"  

El delantero catedrático Maxi Callorda está con muchas ganas de jugar ante Olimpia y reconoce que deberán plantear una buena estrategia para ganarle a los blancos.

“Es un clásico y un partido importante para nosotros donde trataremos de sacar los tres puntos y bueno plantear un partido para ganarlo. Olimpia es un equipo fuerte y un equipo que tiene muchas variantes, tienen un plantel importante y bueno nosotros con nuestras armas tratar de contrarrestar eso y ganar el partido que para nosotros es fundamental”. Dijo Callorda

Sobre las críticas que ha recibido, principalmente de Mateo Yibrín, expresidente aurinegro que dijo que no era delantero para la Liga Nacional, el sudamericano respondió sin polémica.

“Y bueno la verdad que me costó al principio por el tema de la adaptación pero ya estoy mejor, obvio que no me molestan las críticas porque cualquiera puede opinar de fútbol así que muy tranquilo”.

Callorda suma 200 minutos de un total de 540 con el Real España en el Torneo Apertura y solo ha marcado dos tantos, uno ante Real de Minas y el otro se lo anotó al Juticalpa.