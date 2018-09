El Victoria consigue su primer triunfo frente a los novatos Bucaneros

El Victoria de La Ceiba logró conquistar sus primeros tres puntos del torneo Apertura de la Liga de Ascenso. El equipo jaibo se impuso apretadamente 1-2 sobre el Bucanero en el estadio Municipal Ceibeño.

En un partido muy parejo desde el inicio fue el Victoria que logró irse arriba en el marcador gracias a un tanto de Marlon Flores, pero la respuesta no se hizo esperar por los locales y el mediocampista Julián Martínez colocó la igualdad.

En el segundo tiempo fue el defensor Keneth Hernández que marcó el tanto del triunfo para el Victoria que comienza a mirar la luz en el torneo de Apertura.

Mientras que siempre en el grupo A el Tela FC no desaprovechó su condición de local y se impuso categóricamente 3-0 al Real Sociedad y de esta manera también sumó sus primeros tres puntos del torneo.

Mientras que en el grupo B el Olimpia Occidental y el Atlético Esperanzano no pudieron disputar ayer su partido debido a que el terreno de juego no estaba bien marcado y el árbitro decidió cancelarlo.

El París FC de San Manuel, Cortés es protagonista en la Liga de Ascenso.

El Estrella Roja disputó ayer su primer encuentro del torneo y vaya que no falló. El conjunto de Danlí se impuso 2-1 al Olancho FC para comenzar a escalar en la tabla de posiciones. El París no pudo en su casa y fue superado 0-2 por el Villanueva FC que de está manera suma su primer triunfo.

POR LA CIMA

El Atlético Limeño que marcha líder del grupo C recibe al Santos FC en La Lima con el objetivo de seguir con su camino perfecto ante un rival que todavía no saborea las mieles de la victoria.

En el sur del país se disputará hoy el clásico entre Broncos FC ante el Broncos del Sur donde ambos esperan demostrar que son los reyes de la ciudad de Choluteca.

El Boca Júniors recibe la visita del Social Sol por el grupo A, además del encuentro entre Ensenada contra el Yoro FC.

DATOS DE LA LIGA

1. En el grupo A el Boca Júniors, Yoro FC y Ensenada son los únicos que todavía no han perdido en el torneo.

2. El Victoria es uno de los equipo que debe seis puntos por no cumplir con el licenciamiento de clubes.

3. El Olimpia Occidental es el único equipo que ha ganado sus dos primeros partidos en el grupo B de la Liga de Ascenso.

RESULTADOS DE AYER

Bucaneros 1-2 Victoria

Estrella Roja 2-1 Olancho FC

Tela FC 3-0 Real Sociedad

París FC 0-2 Villanueva FC

JUEGOS DEL DOMINGO

A. Limeño vs Santos FC 10:30 AM

Boca Júnior vs Social Sol 2:00 PM

Ensenada vs Yoro FC 3:00 PM

San Juan vs Lone FC 3:00 PM

Broncos vs Broncos del S. 3:00 PM

Deportes Savio vs Lepaera FC 3:00 PM

Real Juventud vs Pinares 4:00 PM

Comayagua vs Brasilia 4:00 PM

GRUPO A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

1. Boca Juniors 2 1 1 0 2 1 4

2. Yoro FC 2 1 1 0 2 1 4

3. Tela FC 2 1 0 1 4 2 3

4. Ensenada FC 1 1 0 0 1 0 3

5. Arsenal 2 1 0 1 4 4 3

6. Victoria 3 1 0 2 4 5 3

7. Sociedad 2 1 0 1 1 3 3

8. Social Sol 3 1 0 2 1 4 3

9. Bucanero 2 0 0 2 1 3 0

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

1. Olimpia O. 2 2 0 0 4 2 6

2. Lone FC 2 1 1 0 4 3 4

3. San Juan 2 1 0 1 3 3 3

4. A. Pinares 2 1 0 1 2 2 3

5. Lepaera FC 2 1 0 1 2 2 3

6. D. Savio 2 0 1 1 2 1 1

7. R. Juventud 2 0 1 1 4 5 1

8. A. Esperanzano 2 0 1 1 0 1 1

GRUPO C

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

1. A. Limeño 2 2 0 0 7 1 6

2. Comayagua 2 1 1 0 4 3 4

3. Villanueva 3 1 1 1 5 5 4

4. Parrillas O. 2 1 0 1 5 2 3

5. París FC 3 1 0 2 2 7 3

6. A. Choloma 2 0 2 0 2 2 2

7. Santos FC 2 0 1 1 3 4 1

8. Brasilia 2 0 1 1 0 4 1

GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

1. Olancho FC 3 1 1 1 3 2 4

2. Gimnástico 2 1 1 0 1 0 4

3. Estrella R. 1 1 0 0 2 1 3

4. Delicias FC 1 0 1 0 1 1 1

5. Génesis H. 1 0 1 0 1 1 1

6. Broncos S. 1 0 0 1 0 1 0

7. Broncos FC 1 0 0 1 0 2 0