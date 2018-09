Héctor Castellón: "Cuando le meten un 4-1 no hay mucho que decir"

La UPNFM superó al Juticalpa en el estadio Nacional y lo dejó en la novena posición en la tabla del torneo Apertura con apenas seis unidades en siete jornadas.

Héctor Castellón, técnico del conjunto del Juticalpa, se mostró inconforme con sus jugadores, pues dice que no son constantes en su rendimiento.

“Cuando le meten 4-1 no hay mucho que decir, venimos sufriendo situaciones que ya sabíamos, hacemos un partido bueno, otro regular, otro malo. No supimos defender y en ataque no supimos resolver las que tuvimos. Cuando te pasa esto, pagas el precio", dijo.

"Me molesta a veces lo tibio que somos, como que menospreciamos el rival a veces, hay que darle el mérito a la UPN, ellos aprovecharon las que tuvieron y nosotros no las supimos aprovechar, no hay mucho que decir, nos ganaron bien”, agregó el estratega.

Juticalpa está muy comprometido en la tabla, esto pensando en el descenso de la Liga Nacional, pues le podría afectar mucho este flojo arranque de campeonato.

"Hay mucho trabajo que realizar, estamos en eso. Esto no es de ahorita, es una problemática, hemos detectado algunas cosas por ahí, este equipo se merece mejores resultados", dijo en relación a que el Juticalpa no logra consolidarse.

"Es preocupante, siento que tenemos un equipo para competir mejor, pero aquí hay que revisar muchas cosas, mientras no nos demos cuenta que estamos en un equipo que tiene que ser competitivo, no lo vamos a sacar adelante, destacó.

Por último, Castellón subrayó el gran trabajo de Ovidio Lanza y esto dijo: "Quiero felicitar a Ovidio Lanza, ojalá tuviéramos otros dos (como él), es un tipo que entrega el alma en cada partido".