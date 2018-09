Darian Corea: "Cupido se ha olvidado de mí"

No hay tanta dulzura mezclada entre tanta ternura que se compare hermosa capitalina Darian Corea, una chica simpática y encantadora que ha conquistado la pantalla chica. Antes los hacía como competidora en Calle 7 y ahora como presentadora de "De todo un poco". De sus páginas de vida hay mucho por contar, desde su pasaje como modelo y su inclinación por los deportes. ¡Comenzamos!



¿Qué ha cambiado de Darian los últimos años?

Antes era inmadura. Ahora ya soy más responsable, disciplinada, pienso antes de actuar. Además solía ser bien impulsiva. Ahora tengo mis metas fijas, sé lo que quiero y lo que merezco, de mí, prácticamente ha cambiado todo.



¿Cómo vas con la nueva faceta en la televisión?

Es algo nuevo para mí, es una experiencia muy bonita entendiendo que cada día tengo que aprender. Como persona y profesional quiero seguir creciendo, busco que las personas me lleguen admirar sabiendo que con esfuerzo pueden lograr todo.

¡NO TE PERDÁS! La candente sesión de fotos con Darian Corea



Algo que cambiarías de tu pasado...



Realmente no cambiaría nada, creo que cada etapa de nuestra vida se va viviendo justo por momentos, así que no cambiaría nada, el presente en el que estoy ahora lo viviré lento, trataré de divertirme y hacer las cosas bien.

¿Obviamente ya no eres aquella cipota de hace unos años atrás no?

Claro que sí, creo que en algún momento de nuestra vida tenemos que ganar y cambiar muchas cosas, todo ello para bien.



En una ocasión hiciste una sesión de fotoso picantes en lencería... ¿Cuántas críticas recibiste por ello?



Sí, tuve muchas críticas de personas muy cercanas. Mucha gente me aconsejó que no lo hiciera, y bueno yo soy mente abierta, aquí la gente es muy culta, no le gusta ver cosas así porque lo ven vulgar, pero es un trabajo, yo no le veo nada mala. Fue una experiencia bonita, ahora me han vuelto a salir de ese tipo de trabajo, pero no lo volveré a ser, al menos por los momentos. Por ahora estoy enfocada en los estudios y ser más formal.



Entre apasionada, sumisa, seductoria o tímida... ¿Qué se asemeja a ti?

Apasionada, porque cuando estoy con alguien me entrego totalmente a esa persona con la mayor sinceridad.

Tan bella y tan soltera: ¿Qué le ha pasado a Cupido?

Estoy enfocada en otras cosas como mis estudios y mi trabajo, de momento no he pensado en tener una relación, cupido se ha olvidado de mí.

¿Cómo se ficha el corazón de Darian?

Primero que todo que sea temeroso a Dios que sea honesto, caballero y que me haga reír. Un hombre con principios y con valores, seguro de sí mismo alguien con visión, metas y que sepa lo que quiere... ¡ahh y que me cocine, ja, ja, ja!

¡A LA CANCHA!



Entiendo que eres fanática del Olimpia...

Sí, sigo al Olimpia desde que estaba chiquita, los llevo en la sangre, aunque pierdan siempre los estaré apoyando, pero el empeño de ellos tiene que ser mejor esta temporada, si se lo proponen puede ser campeones y ojalá así sea.



¿Le has hechado el ojo a algún futbolista?

No, no estoy interesada en ningún futbolista. No he tenido relación con ninguno, pero sí he tenido muchos amigos futbolistas.

-Es fanática del Olimpia y del Barcelona. De los futbolistas catrachos no le gusta ninguno, pero del extranjero le brillan los ojos por el jugador del Real Madrid, Isco Alarcón.





¡Toma nota!

Algo que te derrita: "Y algo que a mí me derrite son los postres (Ice cream, las nieves con frutas y leche condensada".

Color favorito: Rosado y blanco

Lugar especial para una cita: Los bosques y las cabañas. Le gusta estar en contacto con la naturaleza.