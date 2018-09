Jornada 8: Así se jugará la próxima fecha de Liga Nacional

La jornada ocho del Apertura de Liga Nacional se pone en marcha el próximo fin de semana con la mayoría de juegos el sábado 08 de septiembre y culminará con en el estadio Nacional con el encuentro entre Motagua ante Juticalpa.

Pero antes de esta fecha habrá Copa Presidente, pues el próximo miércoles se disputan los octavos de final del torneo copero del fútbol hondureño.

Leer más: Romell Quioto revela el motivo de su sorpresiva visita en Honduras

Real de Minas que llega de lograr su primera victoria en el campeonanto ante Honduras Progreso, recibe a la UPNFM en duelo de capitalinos, este choque será el sábado a las 7:00 de la noche.

En el estadio Morazán de San Pedro Sula los del 'Tato' García, el Real España va querer aprovechar su condición de local y tratará de vencer al Vida, juego que está programado para las 7:00 pm.

En la Perla del Ulúa el Honduras Progreso recibe al Olimpia que lidera la tabla de colocaciones, el partido comienza a las 7:15 de la noche.

En la jornada dominical, en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, Platense le hace los honores al Marathón, en uno de los choques más interesantes de la fecha ocho, el encuentro está pactado para las 3:00 pm.

Motagua que viene motivado tras la clasificación a semifinales de la Liga Concacaf, recibe en el estadio Nacional al Juticalpa que llegará de ser goleado 4-1 por los Lobos de la UPN, ambos equipos de miden a la 4:00 de la tarde y cierran la fecha.

Jornada Sábado 08 de Septiembre

Real de Minas vs. UPNFM 7:00 PM

Real España vs. Vida 7:00 PM

Honduras Progreso vs. Olimpia 7:15 PM

Domingo 09 de Septiembre

Platense vs. Marathón 3:00 PM

Motagua vs. Juticalpa 4:00 PM