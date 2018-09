Rambo de León habla de la Copa Presidente y le envía mensaje a Wilmer Velásquez

Rambo de León no calla. El jugador del Platense ha brindado declaraciones calientes sobre muchos temas de interés, desde su no titularidad en el tiburón hasta la Copa Presidente.

El exjugador del Fiorentina, Genova, Torino entre otros del Calcio Italiano, dice que en Honduras siempre ven la edad en los jugadores para estarlos criticando.

TODO LO QUE DIJO:

UN CLARO MENSAJE: "Aquí se basan por la edad, y no por lo que uno hizo. Lastimosamente se nos mira con desprecio. Si me dejan hacer lo mío bienvenido sea y si no, yo me divierto. Pero ante una pérdida tampoco vamos a echarle culpa al profe, o decir que perdió el equipo porque no jugué yo"·



ACLARACIÓN: "No es un dardo para ningún entrenador, sino a nivel general en Honduras. Acá hay un ignorancia sobre el jugador que tiene 35 y 36 años, y no solamente entre la gente, máximo en algunos periodistas que son demasiados ignorantes".

Rambo de León es uno de los referentes en la historia del Platense. ENSEÑANZA: Gracias a Dios en 24 años de carrera nunca me he parado en mi vida, acá se hacen dos pretemporadas horrendas bajo 40 grados haciendo kilómetros como loco. Yo nunca me he lamentado, tampoco he tenido lesiones durante la pretemporada. Me llaman viejo, pero más bien me divierto, no les contesto mal porque soy una persona educada, trato de ser una persona humilde y enseñarle a los chicos, porque de eso se trata, pasarle la herencia que otros no me pudieron pasar".

RESPETO POR TRAYECTORIA: "Uno trata de hacer incapié en que al veterano hay que respetarlo y valolarlo no por su veteranía, sino por su capacidad de dar y transmitir lo que da en los entrenamientos como en los partidos".



NO ES DE MAL CONCEPTO: "A mí nunca me van a escuchar que soy destructivo, siempre he sido productivo. Porque me cortaron de la Selección Nacional, porque quise ser productivo, que gracias a mí hay reservas, gracias a mí hay mejores camerinos y hay mejores canchas.



NO DISCUTE POR TITULARIDAD: "Si el profe me quiere hacer jugar sí o no, de igual manera le voy a agradecer como el grupo. A mí me han sacado al minuto diez, cinco o 90 y nunca he respondido o he tirado en contra del entrenador. Pregunten si he hablado mal de un entrenador cuando yo humildemente trato de ganarme la titularidad durante la semana. Nunca he ido adelante o arriba de una institución".