Jorge Claros critica a los árbitros: "Contra Olimpia siempre es lo mismo"

Jorge Claros, volante del Real España, no pudo callar el malestar que le causó el desempeño del árbitro Erick Andino y asegura que este no expulsó a Dabirson Castillo en una acción en contra de Darixon Vuelto cuando le quitó la posibilidad de anotar en el clásico contra Olimpia en Tegucigalpa.

"Es algo obvio que mantuvimos la pelota prácticamente todo el partido, pero dos errores de nosotros nos cuesta el partido. Somos conscientes, pero necesitamos hablar de eso", indicó

Claro considera que los silbantes no están haciendo bien su trabajo. "Los árbitros son recurrentes, siempre es lo mismo, tienen que expulsar a Castillo, es el último hombre y dice que no lo expulsa porque da ley de la ventaja, pero después lo tiene que expulsar y nos llenó de tarjetas amarilla a nosotros. Creo que es muy recurrente eso en los árbitros y tienen que poner cartas en el asunto. No estamos justificando que por eso se perdió el partido, pero a la larga siempre afecta".

Agrega: "Perseguidos no nos sentimos, cuando se juegan los clásicos contra Olimpia siempre es lo mismo, independiente de donde se realice ya sea en Tegucigalpa o San Pedro Sula. No sé si alguien lo dirá, pero son cosas que realmente pasan. Aquí tenía que haber una expulsión y no lo hizo, pero si hubiese sido al revés, no lo hubiera dudado en pitarlo y con roja".

En cuanto a las acciones de los árbitros a favor del Olimpia. "No sé si los favorecen directamente, pero son cosas que a la larga se ven. Creo que ahora fue algo muy obvio que el árbitro pitaba a favor de ellos. Allans (Vargas) quitó pelotas limpias y pitaba. Por eso a la larga sale mejor reírse, no queda otra, el que manda en el campo es el árbitro y son cosas que se ven, pero nadie dice nada".

"Ahora fue así, cuando Darixon quita la pelota era expulsión. Le preguntamos y dice que se retractó porque la pelota la llevó y después la pitó. Hay varias facetas de lo que el árbitro miró y lo que realmente quiso hacer. Le preguntamos al cuarto (árbitro) y dice que si lo tiene que expulsar", finalizó.