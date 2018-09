Olimpia viajará vía aérea el miércoles a Roatán para disputar la Copa Presidente

El equipo merengue Olimpia tiene claro su agenda de cara a los compromisos que le esperan en los próximos días y es así que el cuerpo técnico han dejado claro la misma de cara al duelo de la Copa Presidente ante el Galaxy FC.

"Vamos paso a paso, ahora es el partido en Roatán, creo que no debe de tener excusa Olimpia en lo cuanto a todo lo que se ha hablado. Las canchas de Honduras y el que no ha jugado en una así creo que solo los extranjeros", dijo Carlos Chang, preparador físico del club.

En cuanto al itinerario del conjunto merengue. "No hay que poner excusas, vamos a viajar el mismo miércoles por la mañana a Roatán, almorzamos, descansamos un rato en el hotel, luego el partido; descansamos ahí y regresamos el jueves por la tarde para San Pedro Sula y quedarnos para el partido del sábado".

Uno de los temas que se han hablado es el mal estado de la cancha del Juan Galindo. "Es complicado y no hay que poner tanta excusa, yo creo que el profe tendrá su táctica, la forma de juego, donde no nos perjudique tanto la cancha y sentido común. Si en la cancha no se puede conducir, pues no hay que hacerlo y pelotazo como se dice normalmente, pero es una forma de juego".

En cuanto a las precauciones que se les puede pedir a los jugadores. "Uno les puede decir eso, pero ya cuando la pelota rueda el futbolista se olvida de todo y ahí más que todo es de pedirle a Dios que por la cancha no vaya salir ningún lesionado de los dos equipos", finalizó.