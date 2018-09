Hendry Thomas: "Lo más importante para mí es volver y levantar el título"

Luego que se hiciera oficial al cierre inscripción de jugadores que Hendry Thomas si jugaría con el Olimpia, el propio jugador ha expresado su agradecimiento al técnico y los directivos por esta oportunidad.

“La directiva es la que toma la última palabra, uno solo trabaja a full. Ellos son los que ven que Hendry Thomas ha estado trabajando bien y puede aportar al equipo”, expresó.



Además dijo. “Yo estoy muy agradecido con él (Nahún), la junta directiva que me dieron la oportunidad y ahora hay que seguir trabajando para ponernos en la forma que ellos quieren que esté”.



Thomas deja claro lo que representa el Olimpia para su carrera. “Es mi casa, es un equipo que le tengo mucho agradecimiento, me ayudó muchísimo y volver a casa es muy importante. Ahora la satisfacción será retribuir por la gran confianza que han puesto en mí. Yo tengo muchas ansias de volver al terreno de juego y a la vez trato de tranquilizarme porque eso te traiciona. Yo todo se lo dejo a Dios y se que va llegar mi momento”.

Al parecer la lesión es cuestión del pasado en Hendry Thomas.

A pesar de ser inscrito a último momento, el jugador confiesa que no dudó quedar fuera. “Soy una persona de mucha fe, yo sabía que al venir aquí, primero solo era de entrenar y con las ganas que yo traía la oportunidad se iba dar y gracias a Dios se pudo dar”.



En lo que corresponde a la fecha de su debut con el equipo. “Ojalá que fuera para el siguiente partido, pero eso ya no depende de mí, sé que tengo que estar bien y cuando el profesor requiera poder dar el máximo”.



También expresa que está a las órdenes del equipo ya sea como volante de marca o defensa. “Yo estoy disponible para cualquiera de las dos posiciones, las manejo sin ningún problema, pero hay que trabajar para cuando el profesor lo requiera”.



Y agrega. “Las posibilidades están en ambas, en Olimpia siempre ha sido un equipo donde hay competencia y a mí no me asusta, al contrario, me motiva para esforzarme al máximo”.

Wilson Palacios y Hendry Thomas anduvieron viendo al Olimpia el pasado domingo ante Real España.

El volante quiere volver a levantar una corona con el León. "Lo más importante para mí es volver y levantar el título, eso es lo que quiere esta gente y ojalá que se las podamos dar. La presión es doble y el jugador de Olimpia debe saber manejar esa presión".



"En Olimpia siempre ha sido así, este es un equipo que sin mirar de menos a los demás clubes es donde más competencia hay. Yo soy de las personas que no me da miedo el reto, lo tomo con tranquilidad y muy contento", aseguró.

Después de su paso por Europa y la MLS, Thomas vuelve a la Liga Nacional y asegura que. “El Hendry Thomas de ahora ha ganado experiencia, pero es el mismo, que siempre quiere dar el máximo, aguerrido dentro del terreno de juego y eso es lo que me ha llevado a cosas importantes y no lo voy a cambiar”, finalizó.