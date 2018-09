Rambo de León discute fuertemente con periodista en La Ceiba

Luego del partido en La Ceiba que Platense perdió ante el Vida 2-0 por la jornada 7 de la Liga Nacional, uno de los jugadores que no tuvo acción en el encuentro fue el experimentado volante Rambo de León.

Y al finalizar el encuentro Julio se dirigía al camerino cuando fue abordado por la prensa deportiva para consultarle porqué no había sido tomado en cuenta por el entrenador.

Cuando uno de los periodistas le consultó si era un irrespeto de parte del entrenador Carlos Martínez no darle minutos, Rambo reaccionó molesto.

"No me irrespeta el profe, estoy diciendo que no individualismos, por eso es que uno les falta el respeto (a los periodistas), parece que ignoran lo que uno les está diciendo y me haces preguntas ignorantes a lo que estamos hablando", dijo Rambo en un tono ya molesto.

Y siguió, "En Honduras no se les da el valor a los que tenemos mayor edad y no hablo futbolísticamente, esto es en cualquier oficio yo quiero aprender cada día, pero si vos no queres aprender un carajo vas a seguir siendo un periodista mediocre", dijo Julio.

La cosa no paró ahí, la discusión llegó a un momento que Rambo se exaltó y el periodista terminó retirándose de la entrevista ignorando lo que Rambo decía ya que él también sobrepasó los límites del respeto hacia el comunicador.