Deybi Flores: "Venimos de barrio y hemos jugado en canchas peores"

Deybi Flores, uno de los volantes referentes en la era de Nahún Espinoza en el actual Olimpia, fue muy claro en sus apreciaciones de cara a las críticas que se le han realizado al estadio Julio Galindo de Roatán.

"En lo personal se respeta mucho la decisión del profe, ya que aquí muchos venimos de barrio y hemos jugado en canchas peores, creo que no debería ser una excusa para poder jugar el partido", dijo el jugador.



En cuanto al temor del cuerpo técnico de una posible lesión de los jugadores importantes del equipo. "Creo que el que piensa que se puede lesionar, se lesiona, las palabras son sabias. En lo personal no puedo creer que me puedo lesionar, lo importante es saber hacer las cosas dentro del terreno".



Flores asegura que varios de los jugadores merengues ya saben lo que es jugar en terrenos de juego feos. "Aquí todos venimos de barrio y de canchas peores. Yo he jugado en canchas peores que esas y no es una excusa para no jugar el partido".

DANI TURCIOS VUELVE A CRITICAR LA COPA PRESIDENTE:



Y lo asegura con argumentos de los orígenes. "Yo soy de la Rivera Hernández, son canchas muy feas, con piedras y cuando estaba más chico jugué en canchas peores en San Pedro Sula".



Ante una posible petición para que se pueda jugar el torneo de la Copa Presidente en mejores canchas. "Eso ya no queda en mí, nosotros como jugadores lo que hacemos es jugar dentro de la cancha, ya lo demás los directivos tomarán el asunto", finalizó.