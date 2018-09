Kike Lanza: Por favor, no contraten a Alexis Mendoza, si lo hacen nos matarán la esperanza

Kike Lanza

De todos es conocido la guerra que tuve en el proceso anterior camino al mundial de Rusia 2018 con Jorge Luis Pinto y había pensado que la Fenafuth me haría descansar en ese sentido, pero es evidente que no.

Leer más: Luis Guifarro: "No me gustaría Alexis Mendoza para la Selección de Honduras"

Mi intención y obligación como periodista deportivo es auditar las acciones y decisiones tomadas por nuestros directivos y federativos, es por eso que digo que no me hacen descansar y no porque yo sea la gran “papada”.

Recién se está cerrando la herida que nos dejó el “innombrable” (JLPinto) y los federativos ya nos abren otra con nombre y apellido: Alexis Mendoza.

Por cierto, que groseros son nuestros federativos, no cerramos la herida y están a punto de cometer el más grave error contratando a Mendoza.

Alexis Mendoza es fuerte candidadato para tomar las riendas de la Selección de Honduras.

Mendoza no debe ser el director técnico de La selección de Honduras y estas son algunas razones del porqué no.

Nuestras selecciones siempre han sido conformadas por grandes jugadores que a la par de sus fantásticas cualidades futbolísticas también cuentan con aptitudes y actitudes especiales y muchas veces se convirtieron y se convierten en “indomables”. Nuestros jugadores necesitan técnicos de mucho carácter y además de mano dura.

Por si no me creen les recuerdo esta historia: Saliendo del último partido de la bicolor en Brasil 2014 me acerqué en la zona mixta del Arena da Amazonia a Carlo Costly, en ese momento le solicite una entrevista que luego retumbaría en las portadas de muchos medios escritos, radiales y televisivos del país. Declaró en exclusiva para Futbol de Primera, la empresa para la que laboro, que “la selección necesita un técnico 'puteador'”.

EL BLOG DE GEORGINA HERNÁNDEZ

Si no me hacen caso a mí, hagan caso al 13 que sudo sangre y dio todo con la sagrada camisa blanca con la H en el pecho. Es por eso que me gustaba Matosas o Romano para este proceso a Catar.

Considero que Mendoza Barros no está listo para lidiar con ese tipo de costumbres. Prueba de eso es que la mano dura en el proceso camino a Sudafrica la ponía Carlos Eduardo Velasco.

En la vida todos hemos sido novatos en lo que decidimos emprender es por eso que los más experimentados nos han dado una mano. Honduras cuenta con una camada de futbolistas en su mayoría muy jóvenes y novata para Catar y se necesita que alguien con mayor experiencia y rodaje en manejo de grupos nos eche la mano.

Creo que el colombiano es un novato en el mando principal de selecciones y no es su momento para dirigir a una impredecible selección de Honduras.

OTRA RAZÓN

Gran parte de la afición no lo quiere al mando de la selección y esto no es culpa del ex de Junior de Barranquilla. Hace unos meses atrás la gloriosa Federación de Fútbol de Honduras puso en la palestra pública grandes nombres como opción para dirigir a la Bicolor.

Nombres como Héctor Cúper, Ricardo Gareca, Hernán Darío Gómez, Gustavo Matosas, Matías Almeyda, Marcelo Gallardo y hasta Incluían también al ídolo Amado Guevara.

Esto provocó que el paladar de la afición no tenga apetito, sin ser grosero, para un ex asistente técnico en el proceso a Sudáfrica. Alexis Mendoza aún no se desviste de ese rango, el de asistente técnico.

Honduras no es una potencia mundial de fútbol, tampoco lo es en la zona, pero una selección que clasificó a dos copas del mundo consecutivamente y que cuenta con grandes jugadores siempre proceso a proceso, pero que sobre todo tiene una afición que desayuna, almuerza y cena fútbol, entonces merece un DT de mayor recorrido, experiencia, carácter y sobre todo de mayor renombre.

Amado Guevara fue asistente técnico de Jorge Luis Pinto rumbo a Rusia 2018.

Tampoco estoy pidiendo a Mourinho o a Guardiola, pero si a uno con una mejor carta de presentación. No soy dueño de la razón y tampoco es mi intención tenerla siempre, capaz Mendoza viene y me calla la boca.

Yo solo analizo el entorno y actualidad de una futura selección para una futura competencia y el DT no debe ser Mendoza. Incluso hay futbolistas actuales que no ven con buenos ojos su contratación.

En el 2015 en entrevista para una revista del país dije que con el “innombrable” no iríamos a Rusia y desgraciadamente para este pueblo futbolero, así fue.

No soy pitoniso, tampoco brujo, pero hoy 4 de septiembre les digo que están a punto de cometer el peor error camino a Catar 2022 y por favor no contraten a Mendoza Barros, si lo hacen nos matarán la esperanza y también las ganas de soñar con una copa del mundo al lado de santa.