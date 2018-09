Parrillas One primer clasificado a cuartos en la Copa Presidente

La Copa Presidente arranco en sus octavos de final y este martes se conoció el primer clasificado. El Parrillas One se impuso 2-0 al Real de Minas en el estadio Morazán.

Los parrillero salieron decididos al partido y comenzaron a facturar en el primer tiempo cuando el delantero Jerrick Díaz abrió la lata ante un desolado coloso sampedrano.

Así terminó el primer tiempo. El Parrillas que siempre ha tenido un equipo competitivo jugó con seriedad el encuentro y en el complemento liquidó el partido con anotación del argentino Kevin Hoyos para instaurarse en cuartos.

El Parrillas ahora espera rival para la siguiente ronda donde quedan siete equipos de ascenso y ocho de la primera división. Este miércoles se completa con partidos desde las 3:00 de la tarde.

JORNADA DE MIÉRCOLES

Roatán - Galaxy FC vs Olimpia – 3:00 pm

Danlí – Estrella Roja vs UPNFM – 3:30 pm

La Esperanza – Esperanzano vs Platense 5:00 pm

Yoro – Yoro FC vs Atlético Limeño 7:00 pm

Sta Rosa – Deportes Savio vs Juticalpa 7:00 pm

Siguatepeque – Santos FC vs Vida 7:00 pm

San Pedro Sula – Real España vs Marathón 7:00 pm