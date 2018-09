Portero del Galaxy llegó al juego contra Olimpia vestido de saco y corbata

No todos los días llega Olimpia a la zona insular del país, en esta ocasión le tocó visitar al Galaxy en Roatán por los octavos de final de la Copa Presidente.

Leer más: VIDEO: El impresionante ambiente de la barra de Olimpia en Roatán

Para esta visita especial al estadio Julio Galindo, el portero titular del Galaxy, Bryon Dixon de 23 años, llegó vestido formal con un traje gris, camisa roja, corbata roja y chinelas negras, además de unas gafas oscuras.

Lo curioso de todo fue que se escapó de su práctica profesional para no perderse el encuentro ante el más ganador del fútbol hondureño.

"Estoy estoy haciendo mi práctica profesional, tuve que pedir permiso para venir al partido, curso el tercer año de finanzas y espero en Dios poderme graduar", dijo Dixon.

Además el arquero confesó como han sido estos días previos al encuentro: "Gracias a Dios estuve un mes sin ir al colegio por motivos de la práctica y podía mezclar las dos cosas, los entrenamientos con el tranajo, culminé rapido mi trabajo y me vine al estadio, estaba emocionado, soñaba para que llegara este día de poder jugar con el Olimpia." cofesó.

Sobre lo que siente enfrentar al más ganador de copas del fútbol hondureño Bryon con su voz entrecortada por su emoción dijo que no le podía pedir más a Dios.

"Uff, no le puedo pedir más a Dios, siempre he estado soñando jugar con el Olimpia y buscar una oportunidad buscar en Liga Nacional y me gustaría primer jugar en un club pequeño", concluyó.