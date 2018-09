Rony Martínez tras jugar en Roatán: "Gracias a Dios nadie salió lesionado"

Rony Martínez jugó 30 minutos en el triunfo del Olimpia 1-0 sobre el Galaxy FC en los octavos de final de la Copa Presidente y alabó el trabajo del conjunto rival.

“Este partido ya pasó, ahora a pensar en el juego del sábado ante el Honduras Progreso”, empezó diciendo el delantero del Olimpia.



Rony habló del tema que más se comentó, la cancha, sabe de lo difícil que fue, pero pudieron ver cómo rebotaba el balón.



“Es un poco complicado jugar, tratamos de sentirnos bien, mirar el rebote y así pudimos ganar”, expresó.



El artillero del Bajo Aguán también comentó el nivel del conjunto rival y aseguró que no lo esperaban así.



“La verdad no lo esperaba así, no pensaba que jugaran tanto, dignos de felicitarlos, no daban ninguna por perdida, por un error del portero pasamos a la siguiente ronda”, expresó.

El atacante del conjunto melenudo también felicitó a la afición del Roatán por vivir una verdadera fiesta deportiva.



“La gente es muy linda, tranquila, apoyaron, eso es lo bonito de venir a estos lugares, de aquí nos vamos felices”, explicó.



Rony advierte que este Olimpia de Nahún Espinoza va por el título de la Liga Nacional y Copa Presidente. “Estamos trabajando para ser campemos de Liga y Copa Presidente, el objetivo es ganar los dos torneos”, asegura.



Martínez mencionó que él ya está acostumbrado a jugar en canchas en mal estado como la del Julio Galindo de Roatán.



“Yo he jugado en terrenos así, desde niño, estoy acostumbrado a este tipo de canchas, lo importante era el resultado y no el terreno, gracias a Dios nadie salió lesionado”, cerró.