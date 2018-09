Orinson Amaya se suelta y atiza fuerte contra Pedro Rebollar

Orinson Amaya, presidente del Marathón no se guarda nada y atiza fuerte contra el arbitraje de Orlando Hernández quien fue el principal en el derbi sampedrano por los octavos de final de la Copa Presidente.

El jerarca de los verdolagas cita a Pedro Rebollar y pide que se investigue qué hace ya que considera que su trabajo no se está refelajando de buena forma, a su vez pide "respeto" al Marathón por ser campeón de Liga y Copa.

"Pedimos respeto porque somos campeón de Liga, campeón de Copa Presidente y no es posible que estos árbitros vengan a tratarnos así, no podemos seguir así, Marathón se va hacer sentir porque a nosotros nos cuesta, nos sentimos robados, robados... el Real España no necesita eso, tienen un buen equipo, lo demostró, pero estos árbitros... no sé qué pasa honestamente", dijo.

Orinson es claro y pide explicaciones del por qué los árbitros, a su juicio, le pitan "mal" al Marathón. "Si es que ya no quieren que nosotros participemos, que nos digan, y no participamos pero de esta manera ya no podemos seguir".

Además, aclara que la junta directiva del Marathón dio la orden para que el equipo se retirara. "La junta directiva fue, es que no se puede, no habían garantías ahí, al profesor (Héctor Vargas) le lanzaron piedras, no es posible. Nosotros hemos hecho una labor de paz para que la gente venga al estadio pero yo no sé este señor mexicano (Pedro Rebollar) qué es lo que hace, si solo viene a robarse el dinero o qué. No es posible, si a nosotros como dirigentes nos cuesta el fútbol".

Pedro Rebollar es el mexicano asesor de árbitros del que habla Orinson Amaya. "El propio cuarto árbitro dice que si él hubiera pitado, ese penal de Yustin (Arboleda) lo pita, el de 'Machuca' (Ramírez) también, no es posible, la verdad que estamos muy molestos porque todo el trabajo que nosotros hacemos, el esfuerzo, las horas que le metemos a este equipo, la plata que invertimos para que un árbitro nos venga a botar el trabajo, no es posible", decía de forma muy molesta.

El presidente del Marathón finalizó diciendo: "Nosotros estamos muy molestos, no habían garantías de seguridad, esto no es nada en contra del Real España pero esto lo promueve el arbitraje, ese señor mexicano que es el que maneja el arbitraje ¿a qué viene? ¿quién es el padrino? ¿quién lo tiene ahí? a Marathón ya demasiado lo han afectado".