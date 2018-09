Reynaldo Tilguath: "Que se dedique a trabajar y que no ponga excusas"

El gerente deportivo de Real de Minas, Reynaldo Tilguath, fue frontal y expresó la molestia que generó la eliminación de la Copa Presidente ante Parrilas One.

“Estamos molestos por lo que pasó en la Copa porque los equipos de Primera deben ser protagonistas. Muchos equipos viajaron hasta 12 horas para jugar sus partidos, lo más fácil es buscar excusas”.

Acerca del comentario del entrenador minero que se refirió a que sus dirigidos no tuvieron pretemporada, el exfutbolista explotó.

“Yo pedí un colectivo con Real Madrid y no estaban disponibles. Que se dedique a trabajar. Él pidió jugadores y se les dio y armó su equipo nuevo, que no ponga excusas que el equipo no se preparó. Si creía que no estaban preparados entonces para qué lo tomó, se hubiese hecho a un lado mejor”.

TABLA DE POSICIONES: REAL DE MINAS MARCHA ÚLTIMO

Tilguath confirmó que la directiva no está conforme con lo mostrado hasta el momento.

“La directiva está molesta, probablemente el partido del sábado dictará muchas cosas si no obtenemos un buen resultado ya que estaríamos muy comprometidos con el descenso. La UPN se iría nueve puntos arriba y aunque Juticalpa no está tan lejos, ellos son muy fuertes en casa”.

Y se refirió a la actualidad futbolística del Real de Minas. “Existe una gran preocupación porque al equipo no se le ve una mejoría. La derrota en la Copa fue dolorosa pero Parrillas One fue superior en todo momento a nosotros y por eso el resultado. Ojalá que se mejore sino tendremos que tomar otras medidas para intentar darle vuelta a la situación”.

El cuadro capitalino tiene una cita importantísima este sábado cuando se enfrente a los Lobos en el estadio Nacional a las 7:00 de la noche.