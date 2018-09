Javier Padilla: "Nuestra situación es por una mala planificación"

El Real de Minas acumula seis derrotas en los siete encuentros que ha disputado en el campeonato, además de la dolorosa eliminación de la Copa Presidente a manos de un club de Liga de Ascenso; Parrillas One, quien los superó en la cancha y ante el cual no tuvieron reacción para buscar remontar.

En el interior de los mineros hay preocupación y entienden que la crisis institucional y deportiva que viven, podría dejar efectos mortales para las aspiraciones de permanencia.

El entrenador de los recién ascendidos, Javier Padilla confesó el sentimiento que habita entre los que forman parte del equipo y reconoce que tienen que mejorar mucho si no quieren ser espectadores por una sola temporada en la Liga Nacional.

“Lastimosamente en la Copa no pudimos seguir avanzando, pero es difícil para un equipo que está peleando el descenso, estar en dos torneos.”

El timonel comentó que se enfocarán en sus juegos de Primera División. “Somos conscientes y sabemos cuál es nuestra realidad, no hicimos pretemporada, se incorporaron jugadores a último momento. La situación que estamos viviendo es consecuencia de una mala planificación, de una mala estrategia y de no hacer las cosas a tiempo. A mí me tocó asumir eso y estamos trabajando duro para que el equipo crezca y salga de ese lugar incómodo”.

Padilla resaltó que sus jugadores están entendiendo su idea de juego. “Tratamos de unificar nuestra idea de juego e integrar a los jugadores de experiencia. Debemos trabajar en la parte anímica porque la mayoría de los futbolistas no tienen experiencia ya que han estado el Liga Mayor y Liga de Ascenso donde eran protagonistas, ahora están en una situación adversa y no es nada fácil con la juventud de ellos”.

También confesó que a pesar de los resultados sigue teniendo el apoyo de la Junta Directiva.

“Yo trabajo y la Directiva decide, desde el momento que sigo aquí es porque me están apoyando. Yo espero que lo sigan haciendo e incluso el Presidente sabe que no se hicieron algunas cosas en el momento adecuado por eso es que sigo. Si yo hubiese trabajado con ellos dos meses antes, todo sería diferente y seguramente con tiempo de trabajo todo sería mucho mejor que ahora”, cerró.