Romell Quioto: "Ese relajo lo armó Héctor Vargas"

El delantero hondureño Romell Quioto, que pasa unos días de vacaciones en Honduras, decidió opinar del clásico sampedrano en Copa Presidente donde Marathón decidió retiratse del partido en el minuto 87 por considerar que estaban siendo afectados por el árbitro Orlando Hernández.

El jugador del Dynamo sorprendió al opinar sobre su ex entrenador Héctor Vargas a quien señala como el culpable de las acciones que se dieron al final.

"No me gusta opinar mucho, pero todo ese relajo de ayer lo armó (Héctor) Vargas, él sabe que le tengo mucho respeto por que fue mi técnico por 3 años, pero esas acciones no se pueden hacer. Si él no hubiera salido los jugadores no se iban a salir tampoco", expresó en la red social de Twitter.

Esta retirada del campo cuando el partido estaba 0-0 y con un penal sancionado a favor del Real España termina dándole la clasificación alos aurinegros a quien el comite de Copa les dará un triunfo en la mesa por 3-0.