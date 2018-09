OFICIAL: Así se jugará la jornada 8 del torneo Apertura de la Liga Nacional

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguir a @kelvinDIEZ

Se han confirmado los partidos correspondientes a la octava jornada del Apertura de la Liga Nacional. Los partidos sabatinos se disputan todos a las 7:00 de la noche y los dominicales a las 4.00 de la tarde.

Tras clasificar a la siguiente ronda de la Copa Presidente luego de retiro del Marathón, el Real España recibe al Vida que llega motivado tras el triunfo conseguido en la pasada jornada frente Platense. El duelo es en el estadio Morazán.

En Tegucigalpa tendremos un clásico de dos nuevos inquilinos de la Liga. Los estudiantes de la UPNFM se miden al Real de Minas, un duelo con sabor a Liga de Ascenso pero con dos equipos que no quieren quedarse relegados.

El duelo cumbre de la jornada sabatina se juega en el Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro. El Honduras Progreso recibe al Olimpia, equipo que llegó este jueves a San Pedro Sula tras su aventura copera en Roatán.

El domingo hay dos buenos partidos, ambos a las 4:00 de la tarde. Motagua no quiere dejar escapar al Olimpia y le hará frente al Juticalpa mientras que en Puerto Cortés, Marathón buscará apenas su segundo triunfo en la cancha del torneo, solo le ha ganado a Real de Minas.

SÁBADO

Real España vs Vida 7:00 pm

Real de Minas vs UPN 7:00 pm

Honduras P. vs Olimpia 7:15 pm

DOMINGO

Platense vs Marathón 4:00 pm

Motagua vs Juticalpa 4:00 pm