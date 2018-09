El entrenador Javier Padilla tiene las horas contadas en el Real de Minas

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguir a @kelvinDIEZ

Luego de las polémicas declaraciones este día en el cruce de palabras entre Javier Padilla, entrenador y Reynaldo Tilguath, gerente del equipo, la dirigencia del Real de Minas, el técnico no llegó a los entrenamientos este día y estaría fueraa del equipo. La respuesta de Tilguath fue contundente.

Javier había encajado seis derrotas consecutivas y fue el pasado viernes que consiguió su primera victoria contra el Honduras Progreso. La noticia fue confirmada este día en el entrenamiento del equipo en Tegucigalpa.

Ver: ASÍ MARCHA REAL DE MINAS EN LA TABLA DE POSICIONES

Reynaldo Tilguath, gerente del equipo recién ascendido dijo que a él no le han confirmado. "Hablé con el presidente pero no me dijo nada. Si Javier decidió dar la nota que no sigue es cuestión de él", dijo Tilguath quien espera que este viernes se presente a los entrenamientos del club.

Real de Minas estará enfrentando este sábado a la UPN a las 7:00 de la noche en Tegucigalpa. Reynaldo Tilguath lo ascendió con gran categoría ganando los dos torneos que disputó solo con jugadores novatos.