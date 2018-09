Mario Berríos defiende a capa y espada a Héctor Vargas tras el escándalo

Tras lo sucedido en el clásico entre Real España y Marathón, exfutbolistas han opinado del tema, en el caso principal, Mario Berríos excapitán de los verdes se refirió al caso y defendió la postura del entrenado Héctor Vargas.

Ler más: Leverón sobre el penal errado: "Al final es virtud de Denovan"

“La raíz del problema no es el profe Vargas, señalan que él es el primer responsable y no lo es, tomó una decisión, eso es lo que hacen los técnicos y yo lo conozco, sé la clase de persona que es, alguien que trabaja para ganar, es un gran profesional" dijo Berríos.

Y siguió. "Yo estuve en el estadio y sí se puede decir que los penales eran penales, pero no es esa la razón por la cual se salieron de la cancha, hubo penales a Marathón que no le pitaron, fue injusticia a la vista y muy clara y fue la misma impotencia de ver cómo le botan el trabajo que hace, no estoy de acuerdo que el equipo se haya retirado, pero si no lo hacían igual lo iban a eliminar, el objetivo era atacar al club y se logró”.

Por su parte Luis "Chamaco" Guifarro dio su punto de vista y no comparte la actitud del entrenado argentino de retirarse junto al equipo del terreno de juego.

“Héctor Vargas es un hombre con bastante experiencia que ha ganado mucho en el país y debe estar agradecido por todo lo que ha logrado, reconocemos que ha dejado una huella y ha hecho un gran trabajo siendo campeón con importantes equipos en la Liga Nacional", puntualizó Guifarro.

Además agregó: " También debe saber que le está haciendo daño al desarrollo de nuestro fútbol, de alguna manera ya se puso límites en no dar declaraciones y eso es bueno, pero creo que debe tener un equilibrio emocional. Tiene que entender que es un líder de la institución y poner el ejemplo”, finalizó Luis.