El Santos de Siguatepeque busca el liderato del grupo en la Liga de Ascenso

Una jornada más se desarrollará desde hoy en la Liga de Ascenso en el que los clubes seguirán luchando por meterse en los primeros lugares y ser de los candidatos a pelear por el título del torneo Apertura.

El duelo que abre el telón es el Atlético Choloma que recibe hoy al París FC, que lucha por dejar los últimos lugares del grupo C.

Leer: JUGADOR DEL TELA FC AL EXTRANJERO

Mientras que el Atlético Limeño visita mañana al Brasilia con el objetivo de recuperarse de la derrota recibida en casa ante el Santos FC.

Por su parte, el Parrillas One, que viene en alza, visita a un Villanueva que pasa por un gran momento y que espera seguir luchando en la cima del grupo.

El Santos FC, que visita al Comayagua, quiere subirse a la cima del grupo, el conjunto de Siguatepeque viene inspirado tras superar al Limeño y al Vida en la Copa Presidente.

Las cosas en el grupo A están muy parejas y por eso el Boca Juniors de Tocoa llega a La Ceiba para superar a un Victoria que no levanta cabeza y tratará de esperar que el domingo el Yoro FC sea sorprendido en Roatán por el Arsenal para quedarse en el liderato.

En el grupo B el Lepaera y Pinares mantienen una lucha férrea por el primer lugar y ambos quieren sumar de a tres ante Real Juventud y Deportes Savio respectivamente.

En la zona centro del país, el Gimnástico manda con mucha autoridad, pero el Delicias visita al Estrella Roja de Danlí con la mente puesta en acercarse al club capitalino en la cima.

Por su parte, el Broncos FC recibe el domingo al Génesis Huracán en duelo por dejar los últimos lugares del campeonato y el Olancho FC quiere seguir hundiendo al Broncos del Sur, que no conoce la victoria en el actual certamen.

JUEGO DE HOY

A. Choloma vs París FC 6:30 PM

JUEGOS DE MAÑANA

Victoria vs Boca Juniors 3:00 PM

Tela FC vs Bucanero 3:30 PM

Brasilia vs A. Limeño 4:00 PM

Olancho FC vs Broncos del Sur 4:00 PM

Villanueva FC vs Parrillas One 5:00 PM

Social Sol vs Real Sociedad 7:00 PM

JUEGOS DEL DOMINGO

Olimpia Occ. vs Lone FC 2:00 PM

Pinares vs D. Savio 2:00 PM

Arsenal vs Yoro FC 3:00 PM

Broncos FC vs Génesis H. 3:00 PM

Estrella Roja vs Delicias FC 3:00 PM

San Juan vs A. Esperanzano 3:00 PM

R. Juventud vs Lepaera FC 3:30 PM

Comayagua FC vs Santos FC 4:00 PM

GRUPO A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

1. Yoro FC 3 2 1 0 4 2 7

2. Boca Juniors 3 2 1 0 3 1 7

3. Ensenada FC 3 2 0 1 3 2 6

4. Arsenal 3 1 1 1 5 5 4

5. R. Sociedad 3 1 1 1 2 4 4

6. Tela FC 2 1 0 1 4 2 3

7. Victoria 3 1 0 2 4 3 3

8. Social Sol 3 1 0 2 1 2 3

9. Bucanero 3 0 0 3 1 4 0

GRUPO B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

1. Lepaera FC 4 3 0 1 8 3 9

2. A. Pinares 4 3 0 1 5 3 9

3. Olimpia O. 3 2 0 1 4 3 6

4. San Juan 4 2 0 2 5 7 6

5. Lone FC 3 1 1 1 5 5 4

6. R. Juventud 3 0 1 2 5 7 1

7. D. Savio 3 0 1 2 2 5 1

8. A. Esperanzano 2 0 1 1 0 1 1

GRUPO C

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

1. A. Limeño 3 2 0 1 8 3 6

2. Comayagua 3 1 2 0 5 4 5

3. Villanueva 4 1 2 1 6 6 5

4. Parrillas O. 3 1 1 1 7 4 4

5. Santos FC 3 1 1 1 5 5 4

6. A. Choloma 3 0 3 0 4 4 3

7. Brasilia 4 0 3 1 2 6 3

8. París FC 3 1 0 2 2 7 3

GRUPO D

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS

1. Gimnástico 4 3 1 0 6 1 10

2. Delicias FC 3 1 1 1 5 4 4

3. Olancho FC 3 1 1 1 3 2 4

4. Génesis H. 3 1 1 1 3 3 4

5. Estrella R. 1 1 0 0 2 1 3

6. Broncos FC 3 1 0 2 2 6 3

7. Broncos S. 3 0 0 3 0 4 0