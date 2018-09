Georgina Hernández: "Lo de Marathón no fue lo mejor, pero me pongo en los zapatos de ellos"

Durante la transmisión de DIEZTv se acaloró el ambiente cuando Mario Vallecillo, Georgina Hernández y Marvin Ávila, presentadores del mismo, discutieron la acción de Marathón de retirarse del terreno de juego del clásico ante Real España por la Copa Presidente.

"Marathón es el campeón de Honduras. Le falta mucha madurez y no es la primera vez que se retira de las canchas", dijo Mario al criticar lo hecho por los verdolagas a lo que Hernández respondió con una postura sorpresiva.

LAS VECES QUE SE HAN RETIRADO EQUIPOS EN HONDURAS

"Deportivamente no es la mejor decisión, pero si uso la empatía y me pongo en los zapatos del ´Monstruo´y veo que sus aficionados están pateando los portones, creo que lo más sensato fue aceptar que no podían solventar el problema y al abandonar el campo, frenan la violencia de la barra. ¿Qué querían: Una batalla campal?", comentó la prentadora.

Mario y Marvin no estuvieron de acuerdo con el debate ante las demás conclusiones de Georgina que calentó el programa de DIEZTv que se transmite de domingo a viernes a partir de las 8:00 pm por la pantalla de Go Tv Honduras.