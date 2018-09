Javier Padilla: ''Noy voy a renunciar, eso es de cobardes''

Javier Padilla, técnico del Real de Minas, se refirió a su futuro luego de la séptima derrota que sufrió este sábado en el estadio Nacional ante UPNFM.

UPN le receta otra derrota al Real de Minas en el Nacional

El entrenador hondureño confesó que no pondrá la renuncia y seguirá trabajando para intentar salir de la zona baja.

''Definitivamente no estoy contemplando la renuncia, eso es de cobardes, sé la situacion del equipo. Me voy satisfecho porque hicimos un gran trabajo, tuvimos oportunidades, pero no lo aprovechamos. Ese autogol de la UPN lo protegieron a muerte y asi nos ganaron'', comenzó diciendo Padilla.

''Necesitamos reconsiderar la situacion, ya que planteamos el partido diferente, porque la estrategia era desgastarnos con los delanteros jóvenes que tienen más presencia física y luego con los de experiencia rematar el partido. Lo intentamos, pero sin éxito'', añadió.

Padilla reonoció que su equipo siempre anota, pero que ante UPNFM no supieron apovechar las oportunidades. ''En todos los partidos hemos anotados menos contra el Vida y en éste, hoy no tuvimos esa oportunidad, la UPN se defendió bien''.

El entrenador no culpó a nadie de los malos resultados y explicó que ''estamos trabajando en todos los aspectos, el equipo va creciendo. Esto es un problema de todos, el equipo no tuvo la planificación adecuada y por eso pagamos estas situaciones''.

Por último, Padilla comentó que ''necesitan tranquilidad'' y que para tomar aire lo único es ''ganarle al Motagua. Sería un plus en la tabla y en la parte emocional''.