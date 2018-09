Castellón y un mensaje a sus jugadores: "Hay que poner de los que ponen los machos"

Seriamente golpeado salió Héctor Castellón por el resultado adverso de 5-0 ante Motagua. El técnico tenía mucha pena con sus aficionados.

De entrada, Castellón le pidió una disculpa a los fieles seguidores del canechero. "Quiero pedirle disculpas a todos los aficionados de nuestro equipo que son muchos los que tenemos. No hicimos bien las cosas sobre todo en el balón parado, no hicimos las cosas correctamente y en especial les pido disculpas al igual que a nuestros directivos que hacen un enorme esfuerzo por mantener al club".



"No hay mucho que decir cuando te hacen cinco goles, lo único que sí les puedo decir a todos ustedes es que este equipo lo sacamos adelante porque lo sacamos. Los directivos tienen mi palabra. La base que nosotros consideramos que podía jugar está lesionada, hoy nos remendamos para completar el equipo pero tampoco es una excusa. Es la primera vez que me anotan cinco goles. Con otros proyectos que he venido a la capital hemos hecho partidos interesantes a Motagua pero no hemos perdido con este tipo de marcador", agregó.



Sobre una eventual renuncia o separación de su cargo, Héctor Castellón aclaró que no pasa por su mente.

"No estoy pensando en irme, me gustan los retos y sé que lo podemos hacer bien en la segunda vuelta. Yo tengo el respaldo de los directivos y estamos trabajando en un proyecto muy interesante pero no descartamos que puede pasar", reconoció.



Castellón admite que deben trabajar en el juego a balón parado ya que por esa vía cayeron los goles en contra. "Me tiene ocupado el equipo, sé dónde hay que apretar y por ahí vamos. Hay que poner de los que ponen los machos. Hemos jugado otros partidos feos por ejemplo contra el Vida y la UPNFM pero este ha sido malo. Tenemos mucha chamba en el club, les repito que nunca me habían hecho cinco goles porque mis equipos siempre juegan bien".



Sobre el cambio que debe mostrar el Juticalpa de aquí en adelante, admitió: "Esto del cambio tiene que ser ya, pero las lesiones nos han hecho mucho mal, tenemos medio equipo lesionado y eso nos pega. No vamos a demeritar el triunfo de Motagua que ha sido contundente".