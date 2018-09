Mario Kempes sobre Honduras: "No podés traer a Pep cuando no tenés un gran fútbol"

Mario Kempes fue antes que Diego Maradona y Lionel Messi. Esa carta de presentación es suficiente motivo para tomarle la palabra cuando de hablar de fútbol se trata. Con motivo de la visita del staff del programa “Fuera de Juego” de Espn, el campeón Mundial con Argentina en 1978 dialogó en exclusiva con DIEZ y tocó los temas del momento: Selección de Honduras, el premio “The Best” y la actualidad de la Albiceleste.

Fenafuth aclara por qué Amado Guevara no pudo debutar con Puerto Rico

En una amplia charla, el “Matador” nos confesó el origen de su apodo y se atrevió a decir que “Messi es mucho mejor que Maradona”. No ve conveniente que la Bicolor siga sin entrenador a casi un año de la marcha de Jorge Luis Pinto y no desestima verse algún partido de la jornada 9 del torneo Apertura este miércoles

¿Por qué “Matador”?

Viene de un narrador que escuché siempre. Este señor, uno de los más importantes a nivel sudamericano casi siempre nos relataba yo estando en Rosario Central, un buen domingo estando en Rosario me dijo “la próxima vez que hagás dos o más goles te voy a poner un sobrenombre; a la semana siguiente hice tres y me puso “matador”.

¿Qué se le viene a la mente cuando escucha el nombre de Honduras?

Por desgracia nunca pude estar acá, en Centroamérica no jugué mucho, y bueno, no te puedo decir cómo es la ciudad y la poquita gente que conozco es espectacular. El fútbol no lo sigo tanto porque estamos más metidos para Europa, hay gente más especializada para Centroamérica.

¿No se enfrentó a ningún hondureño?

Ninguno. Estuve en Argentina unos años y me fui a Europa, así que no me dio tiempo. Solo con Central jugué la Copa Libertadores, pero no me tocó para este lado.

¿Qué se hace mal para faltar a un Mundial cuando has ido dos veces consecutivamente?

No podemos echarle la culpa siempre a los directivos, pueden robar o hacer las cosas bien; en el fútbol cuenta el tema jugador y entrenador, pero no es un objetivo a tres o cuatro años, tampoco es un trabajo solo de primera división, sino a todos los niveles. El fútbol a los 14 años es para divertirse y a los 16 ya trabajás un poco serio y podés ser de primera. Pero si las cosas se manejan de tal manera que se prioriza poner la mano en la bolsa que dar para que los clubes o la Selección tenga un buen acondicionamiento, eso sería menos beneficioso.

Un año sin técnico en Honduras, ¿es positivo o negativo?

Es complicado, y uno no llega a calibrar el por qué; Argentina tampoco tiene técnico, pero hace un par de meses. Es una falta de respeto al fútbol y primero al país, porque el fútbol tiene hasta a las mujeres involucradas. Hoy en día faltándote el fútbol te falta una pierna, un país sin fútbol es triste.

¿O sea que no está a favor de interinatos?

Tampoco es de decir “ese”, no, estudiarlo; dos o tres meses son necesarios para planificar, buscá tres o cuatro entrenadores y mirá el mejor perfil para lo que tenés. No hay que buscar a Guardiola cuando no tenés habilidosos y solo “picapiedras”.

Pinto no nos llevó al Mundial, ¿quedó en deuda con Honduras o al revés por no tener el recurso que esperaba?

Cuando uno agarra una Selección viene con los mejores deseos, con el objetivo de entrar a la Hexagonal y si está la suerte entrar entre los mejores cuatro. Pero debés tener una planificación, no podés traer a Pep cuando no tenés un gran fútbol.

David Suazo está dirigendo al Brescia de la Serie B de Italia, por algo es, ¿qué le augura?

Todo el que está intentando en el fútbol es importante, yo lo quise pero me surgieron unos problemas con el cobro, no pagaban y la pasaba mal, da lo mismo, ahora estoy en otra cosa; es cuestión de lanzarse, siempre se dijo que el entrenador es el entrenador, pero el segundo a bordo es el que más contacto tiene con los jugadores. Lo que hacen en Inglaterra es normal, todo en uno. Hay que desearle la mejor de las suertes.

Cambiando bruscamente de tema, se lo han preguntado mil veces, ¿Messi o Maradona?

El que ha sabido jugar lo sabrá hacer en cualquier época; son dos jugadores diferentes, Messi se crió en Barcelona, en La Masía, todos los que subían se conocían de memoria, Maradona no sé si podemos decir que lo tuvo más difícil, porque el Barça en su momento tenía un buen equipo y solo ganó la Copa del Rey. Cuando fue al Napoli tenía un muy buen equipo y salieron campeones, claro que Diego marcaba la diferencia. Los quieren comparar, pero por más que Diego haya ganado un Mundial y Messi no, yo creo que Messi ha sido mucho mejor que Maradona.

¿Qué opina de la aventura de Diego por Sinaloa?

Preferible no hablar de ese tema. Espero le vaya lo mejor posible. Es una bomba, mediática.

¿No ver a Messi en el podio del “The Best” es porque se premia más lo colectivo que al mejor?

Modric juega para el equipo, él no es el alma que saldrá en todos los diarios... salían Cristiano, Bale, Benzema. Es un jugador que no recibe premio de goleador o por tirar mejores centros, pero sí al temperamento y al pundonor, llevarle la pelotita a los de arriba; este chico es un sacrificado del fútbol, pues tiene muy buena técnica. Siempre son los galácticos los que ganan, Messi y Cristiano. Estuvo Xavi, no lo ganó; Iniesta, Griezmann y Neymar, y ninguno lo ganó. No creo que sea por el equipo, sino por la trayectoria de él; con Croacia en el Mundial la figura era él, por más que otros hicieron goles. Se dieron cuenta que no solo las grandes figuras tiene que triunfar, ya que están las otras que trabajan.

¿Cree que Messi debe seguir en la Selección?

Me parece bien un descanso, debe estar cansado, toda la culpa es de él, toda recae sobre el mejor jugador; Cristiano en la mejor época de Portugal no jugó, estaba lesionado. Son estos monstruos que salen de tanto en tanto y hemos tenido la suerte de tenerlos a los dos en España y disfrutarlos a los dos. Ronaldo posiblemente hubiera robado en Inglaterra, principamente en la era de Mourinho en la que estaba lo extrafutbolístico.

Matosas, Romano, Mendoza... ¿Qué es lo mejor para Honduras entre estos sudamericanos?

No sé. Me ponen un compromiso, las veces que he visto a Honduras veo demasiada velocidad, a veces tenés que tener sosiego y parar un poquito la pelota. Siempre hay que tener pausar y a lo mejor te meten dos goles. He visto a Honduras muy pocas veces, pero las que lo he visto es la euforia y después se desinfla.

¿Qué escuela futbolística le conviene?

Una que ponga pausa y diga esto no es solo velocidad. De cualquier manera tienen que buscar un técnico que pongan tranquilidad y tenga la confianza de los directivos. Uno al que si traes lo tienes que aguantar, a las duras o a las maduras, si todo se quier econseguir rápido es difícil.

Mañana hay fútbol en el país, ¿no le entusiasmaría ir al estadio? ¿No lo han invitado?

Algo escuché. Vamos a esperar. Siempre he ido a la cancha, me gusta el fútbol y veremos, ni me comprometo ni lo niego.

Un mensaje a la gente de Honduras que lo sigue en el Fifa o en Fuera de Juego...

Nosotros agradecemos que realmente hemos empezado a disfrutar viniendo a Centroamérica, a Panamá, Costa Rica y Honduras; veo a la gente y uno no se imagina la repercusión que puede tener en un país, el cariño y las fotos, no sé, a lo mejor te buscan por lo que has sido o representado, pero lo lindo es que la gente te hable y te lo diga. Me dicen “vos sos del Barça.... o del Madrid”. No, soy del Valencia, jugué en el Valencia. Me da lo mismo.