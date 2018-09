Carlos Bernárdez, el "killer" del Vida en el Apertura 2018

El torneo Apertura 2018 se ha presentado como la campaña de ensueño y prometedora para el delantero del Vida, Carlos Bernárdez quien después de nueve jornadas se posicionó como el goleador, el "killer" y arma demoledora del entrenador Raúl Martínez Sambulá.

En lo que va del campeonato, Bernárdez comparte el liderato de goleo junto a Yerson Guitiérrez (Honduras Progreso) y Jerry Bengtson (Olimpia). Sus más cercanos competidores son Jorge Benguché de UPN con cuatro anotaciones y Roberto Moreira, Rubilio Castillo, también con la misma cantidad.

"No me lo esperaba pero sí he trabajado para ello, ahora estoy dentro de los goleadores, de mi parte tengo que seguir trabajando para seguir allí. Ya va a terminar la primera vuelta, a falta de una más quiero terminar entre los primeros lugares", aseguró el futbolista de 25 años.

Y agrega: "Me siento muy contento, todo este tiempo he estado trabajando bien, el equipo ha venido haciendo las cosas bien, eso es importante, no solo de mi parte, sino que el club también sume".

De ello Carlos confiesa que "el trabajo y el cuidado que personalmente he tenido ha sido clave, además de la confianza que el profesor Sambulá ha tenido conmigo".

Frases puntuales

Duelo ante Olimpia: "No hay que temerle, sabemos que nos vamos a enfrentar todos contra todos entendíamos que tarde o temprano nos iba a venir este partido. La verdad que jugar contra Olimpia siempre es un lindo partido, jugar contra equipos grandes es distinto".

"Vinimos de perder, pero tampoco vamos a querer acumular otra derrota. Olimpia es uno de los equipos grandes del país, querrán hacer su trabajo y aunque no jueguen en el Nacional son locales en cualquier cancha.

¿Qué pasó con su oportunidad de ir al Necaxa de México?: "Sí, hubo unos detalles que no se lograron responder. En su momento hubo cambio de entrenador y eso entorpeció todo. Lamentablemente no puso pasar, pero mi mentalidad siempre va a ser jugar en un equipo grande y saltar al extranjero. Ese es el reto".