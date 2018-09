Germán "Patón" Mejía: "Al invicto no le paramos bola"

Olimpia entrenó de cara al partido de las jornada 9 que lo enfrentará al Vida, el volante Germán Mejía consideró que el seguir invicto a eso el no le motiva.

"A mi eso no me motiva (el invicto), no le paramos bola, vamos paso a paso para buscar el título que es lo que más importa", aseguró el 'Patón'.

En cuanto al rival de turno, el Vida de La Ceiba, Mejía dejo muy claro que no se pueden confiar, ni de ellos ni de nadie.

"No te podes confiar con ningún equipo, porque al Olimpia todos le juegan a muerte, porquue somos el mejor equipo de Honduras y siempre donde jueguemos, nos juegan con todo a nosotros", dijo Germán.

Sobre las declaraciones de Nahún Esponiza quien afirmó no está contento con el rendimiento pese a estar en primer lugar.

"Él es muy exigente y la verdad no estamos al nivel que debemos estar por que nuestro nivel es mucho más y hay que seguir mejorando", mencionó.

Olimpia enfrentará al Vida este miércoles en el estadio Morazán de San Pedro Sula a las 7:00 p.m.

Populares: L70

Preferencia: L120

Silla: L250.