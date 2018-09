En Olimpia no saben sobre juego de despedida a Noel Valladares en EEUU

Los merengues del Olimpia tiene una agenda muy apretada con los partidos de la Liga Nacional y además con los amistosos pactados en Estados Unidos, pero para eso ya tienen una planificación.

Olimpia está invitado a la ciudad de Nueva Orleans donde jugará un amistoso contra un combinado local y que en aquella ciudad se promociona la despedia de Noel Valladares del arco olimpista, sin embargo el cuerpo técnico de los leones desconoce esta situación.

"No tenemos conocimiento de eso, sabemos que es un partido en Nueva Orleans y otro en Washington contra DC United, es el único conocimiento que tenemos de los dos juegos, pero nada si será despedida de Noel", dijo Danilo Turcios, asistente técnico de Espinoza por lo que deja en duda la participación del ex capitán de la selección hondureña.

Lo que si saben es que enfrentarán a un equipo de la localidad. "Se supone que es, hablando vulgarmente, una recogida de todo Nueva Orleans, una selección prácticamente, pero nosotros vamos viajando con dos planteles para que no nos vaya afectar el campeonato local", afirmó.

Turcios dejó claro que eso no afectaría en caso de hacer jugar a Valladares. "Esa decisión la va a tomar el profesor Nahún Espinoza y los organizadores del evento, si es así no tiene que trastocar nada, yo creo que se va viajando con bastante gente para darle la seriedad y otra para no cansar a los futbolistas".

Lo que sí asegura Danilo Turcio es que estos partidos los tomar con toda formalidad del caso. "Siempre lo que te toca competir con el Olimpia se toma con la seriedad, son compromisos que la junta directiva adopta desde mucho antes y hay que cumplir con esos compromisos. Siempre conlleva un poco de riesgo por la etapa que estamos jugando en el torneo local, pero hay que ir a cumplir y por eso se tomó la decisión de llevar dos planteles".

Además confirmó que habrá un grupo que no hará el viaje a Estados Unidos ya que estos deberán pensar en el juego ante el Platense. "Es un grupo pequeño el que se queda, todavía no se toma la decisión, pero uno de los entrenadores vamos a tener que quedarnos ya que la gente que queda es importante y tenemos que tenerla al 100 ", finalizó.

Olimpoa viaja el viernes a Estados Unidos, el domingo enfrentan al combinado de Nueva Orleans y luego viajarán a Washington para jugar ante DC United en el estreno de su nuevo estadio Audi Field el miércoles 19 de septiembre.