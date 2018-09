OFICIAL: Así se jugará la jornada 9 del Apertura este miércoles

La Liga Nacional de Honduras ha confirmado la novena jornada del Apertura que se disputan este miércoles comenzando desde las 3:00 de la tarde.

El primer partido es el encuentro donde el campeón recibirá al complicado Honduras Progreso, equipo que ha llegado a celebrar en tres oportunidades al Yankel Rosenthal.

En Danlí, El Paraíso el Real de Minas que solo suma un triunfo en el campeonato, recibe al Motagua que llega de darle una paliza de 5-0 al Juticalpa.

En la jornada nocturna, habrá actividad en Choluteca donde Real España visita a la UPN. En Juticalpa, los canecheros le hacen los honores al Platense y se cierra en el Morazán de San Pedro Sula con el Olimpia vs Vida.

JORNADA 9 LIGA NACIONAL (Miércoles)

Marathón vs Honduras Progreso (3:00 pm)

Real de Minas vs Motagua (3:15 pm)

UPN-FM vs Real España (6:00 pm)

Juticalpa vs Platense (7:00 pm)

Olimpia vs Vida (7:00 pm)