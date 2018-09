Jonathan Rougier: "Tendemos a relajarnos cuando las cosas van bien"

Jonathan Rougier reconoció que el partido ante Juticalpa ha sido uno de los mejores de la temporada para Motagua y espera que el ciclón lo repita ante el Real de Minas.

El portero argentino de los azules atendió a los medios en la capital antes de viajar junto al grupo hacia Danlí y advirtió a sus compañeros de algo que siempre padecen cuando el equipo va bien.



LA ENTREVISTA:



¿Qué sensaciones dejó el partido ante Juticalpa?

Creo que empezamos a encontrar un poco más el gol, que eso es importante porque el fútbol es en parte de goles y es importante para nosotros, para los compañeros que se sientan con esa confianza de convertir y seguir adelante. Estoy contento por el buen andar del equipo.



¿Cuál es la mentalidad para este juego?

La mentalidad siempre es ganar. Estamos en buena zona en la tabla y queremos seguir sumando puntos, estamos en momentos importantes, queda mucho por delante en el torneo, pero sin duda que siempre sumar de a tres es importante y es el objetivo primordial de esta fecha.



¿Ese 5-0 a Juticalpa refleja lo que realmente es Motagua?

Es el Motagua que queremos: poder ser contundentes adelantes, firmes atrás y con un mediocampo que tenga esas dos facetas de recuperar y jugar. Esperamos mantener ese nivel y a eso es lo que apuntamos, a tener ese juego y esa eficacia.

¿Ha sido el mejor partido de la temporada?

Puede ser uno de los mejores junto con el de Platense y algún que otro que se me escape, pero sin duda que ha sido muy completo.