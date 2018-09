El campeón Marathón, obligado a despertar contra el Honduras Progreso

La oncena de Marathón que enfrentará el próximo miércoles al Honduras de El Progreso en el Yankel Rosenthal, ya está definida anunció ayer Jorge Pineda, asistente técnico del argentino Héctor Vargas en el club verde.

Pese a que los verdolagas ya contarán con Denovan Torres, tras la decisión de la Comisión de Disciplinaria del Norte sobre su castigo, Pineda dejó entrever que será John Alston Bodden quien defenderá el arco del monstruo.

"Eso ya dependerá del profe Vargas, faltan pocas horas para el partido y él ya tiene contemplado el 11 títular que jugará contra el Honduras Progreso. Independientemente de quien juegue sabemos que lo hará bien", dijo.

La mano derecha de Vargas en Marathón reconoció que llegan con la obligación de ganar mañana, ya que el arrebato de su afamado invicto se cayó en Puerto Cortés ante el Platense.

"En cada unos de los rostros de los muchachos se evidenciaba la desilusión y la tristeza y ese sentimiento de haber perdido un partido en el cual no había forma de perderlo", dijo sobre el tropiezo en el patio del tiburón.

"Hay que darle vuelta a la página y enfrentar este partido contra el Honduras Progreso, que no va a ser fácil, pero no imposible de sacar. Estaremos en nuestra cancha y ante nuestro público. No puede haber para Marathón otro resultado que no sea el que nos de los tres puntos. Como equipo grande que somos tenemos que buscar siempre ganar", añadió.

Los jugadores se divirtieron haciéndola de fotógrafo como Darvis Argueta.

Por su parte, Bryan Johnson también palpitó en el encuentro de mañana y dejó entrever que en Marathón no les preocupa la tibia campaña en la que tras siete partidos apenas conquistaron 10 puntos.

"En casa es importante sumar tres puntos y con base a eso hemos venido trabajando. Ya mañana tenemos una bonita oportunidad para sumar de a tres y saldremos a la chancha a eso", dijo. "Es un Honduras diferente que viene bien y con un ascenso importante", agregó.

Uno de sus compañeros en la zona de seguridad del monstruo, Roy Smith también habló de la obligación que tiene Marathón tras su caída ante los escualos y sobre el duelo ante los ribereños.

"Lo que pasó se queda atrás y entonces no tenemos que pensar en eso. Ya se ha visto que grandes potencias han perdido partidos y nosotros no nos vamos a echar a morir por eso. Va a ser un lindo partido, ante El Progreso siempre se juegan partidos disputados", dijo el tico.

Smith adelantó que si le toca jugar mañana ante su exequipo, está listo. "No sé aún si me tocará jugar, pero si es así me toca hacerlo con mucha responsabilidad porque esta es la casa que me está dando de comer y lo sentimental tengo que hacerlo a un lado", concluyó.