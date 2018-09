Pololo, el utilero del Vida que evitó que Bengtson se marchara de mojado a Estados Unidos

Quizás no acostumbra a robar protagonismo acaparando la atención de los diarios más importantes del país, pero en el Vida hay un hombre clave que se ha convertido en un cimiento fundamental dentro de la institución durante 37 años de servicio.

Su nombre es Francisco Sevilla, conocido popularmente como “Pololo”, nunca ha marcado goles, ni mucho menos ha aparecido en un once inicial, pero fuera de la cancha y desde su rol como jefe de la utilería defiende a la institución con el corazón.

“Aquí hemos vivido cosas maravillosas y situaciones críticas, pero pese a ello todo se resuelve, es un equipo responsable con todo mundo, no le queda debiendo a nadie, es un club que es pequeño de nombre, pero no de categoría”, dice.

Sevilla es uno de los pocos empleados del club ceibeño que aún sobrevive de aquellos años de gloria del Vida cuando conquistó sus únicos dos campeonatos en la década de los 80, puesto que en su momento tenía 16 años cuando comenzó a trabajar.

“Yo he sido el único sobreviviente (con 16 años) de los campeonatos del Vida en Liga Nacional. Lo mejor que me ha sucedido en la vida es ser Vida, no me interesa otra cosa”, comenta.

Es evidente que a lo largo de estos años ha visto desfilar a decenas y decenas de jugadores que han dejado una huella en la entidad cocotera como en el caso de Romell Quioto, Brayan Beckeles, Víctor Bernárdez o Jerry Bengtson, este último de quien tiene muchas anécdotas por contar de un momento de su vida en que estuvo cerca de cambiar el fútbol por emigrar a Estados Unidos.

“Eran cipotes, pero todos ellos eran calidad de personas, muy respetuosos y responsables”, detalló.

Y agregó: “Cuando él estuvo acá pasaba malos ratos, vivía un poco largo por eso se le hacía difícil seguir. En un momento lo corrieron y yo le defendí, hablé con Dip y lo hicimos volver. Coincidencia que en ese mismo año llega Nahún Espinoza y termina siendo campeón goleador con el Vida”.

Para “Pololo” no cabe duda que esa fue la mejor decisión que tomó Jerry en su momento, puesto que su futuro realmente hubiese sido distinto, pero él se lo impidió, ahora vive una realidad distinta.

“En ese momento Jerry estuvo a punto de irse mojado para Estados Unidos, pero él tomó su decisión, se vino y ahí está el resultado, hizo goles y llegó a la Selección Nacional de Honduras”, concluyó.