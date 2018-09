Javier Portillo: "Rebollar debería hacerse a un lado"

El experimentado futbolista del Vida, Javier Portillo salió satisfecho con el empate 0-0 ante Olimpia por el cierre de la primera vuelta, sin embargo, al terminar el encuentro no se privó y expresó su molestia al atizar en contra del presidente de la Comisión de Arbitraje de Fenafuth, Pedro Rebollar a quien le pidió su renuncia.

"Lo más importante es que sacamos un punto, pero me queda la duda de la jugada que yo hice... le mando un mensaje a Pedro Rebollar: -ya me cansé, esa jugada quien la arma soy yo y no sé qué pitaron, ya no podemos seguir en lo mismo", comenzó diciendo.

Las palabras de Portillo es el reflejo de las decisiones de la cuarteta arbitral al sancionarle un fuera de juego durante el juego ante los merengues que se disputó en el estadio Morazán y según él "Rebollar debería hacerse a un lado" porque "la verdad que le está haciendo daño al arbitraje hondureño".

Fuera de ello el polifuncional de 37 años también guardó espacio para enviarles un mensaje a sus compañeros de cara a lo que se viene para la segunda vuelta.

Javier comentó que hoy "nos quedamos con 12, ahora vamos a apuntar a la segunda vuelta para sacar más puntos" pero nos "damos cuenta que cuando nosotros queremos complicamos a los rivales".

Sobre los silbidos de la afición fue tajante en que "esto es fútbol, de esto se trata... es mejor que me silben a que me digan que me comí cuatro en La Ceiba (ante Honduras Progreso) y tres (Real España) por andar de bondadoso".

Y concluyó en que "aquí el que tenía que salir a ganar es Olimpia, es el más grande, teníamos que ser inteligentes para jugar. Olimpia le hace el mes a todos los equipos de la Liga Nacional. Es el más grande, por qué lo vamos a ocultar".