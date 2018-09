Rebollar a Javier Portillo: "No le puedo contestar porque no es él quien me trajo"

Pedro Rebollar, coordinador del arbitraje en Honduras, analizó el trabajo de los colegiados en la fecha 9 y salió al paso de las declaraciones de Javier Portillo quien dijo que "debería hacerse a un lado".

En el juego Olimpia-Vida en el Morazán, el asistente Francisco Paz invalidó una jugada de peligro de Javier Portillo por una inexistente posición adelantada y Rebollar reconoce que hubo error del colegiado.

"En el juego Olimpia-Vida, donde Portillo se da un autopase hay un error del asistente, tiene que quedar claro que no debe haber fuera de juego en esta circunstancia".

Portillo tras ese encuentro atizó contra el coordinador. Este fue consultado sobre el tema y así respondió.

"Javier Portillo es un gran jugador, lo respeto como a todos los demás futbolistas. No le puedo contestar porque no es él quien me trajo, con mucho respeto le digo que cada quién tiene su función y la mía es nombrar a los árbitros. Si ellos tienen error, entonces nuestra función también es trabajar en ello para que no se cometan y que pueda ser sancionado el asistente que tomó la decisión incorrecta", cerró.