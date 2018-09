Noel Valladares: "Es un homenaje que me llena de mucho orgullo"

Con maletas en mano y con la ilusión de volver a ponerse los guantes para jugar un partido de fútbol, así partió Noel Valladares desde el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa rumbo a New Orleans donde se le hará un partido de homenaje por toda su carrera en el fútbol.

El juego entre Olimpia y el club Nola se realizará el domingo en el estadio Tad Gormley donde se espera una masiva afluencia de público.

¿Es un partido especial de despedida para tí?

Me invitaron al evento y acudo con mucho gusto para volver al ambiente del fútbol.

¿Te tomó por sorpresa?

Sinceramente sí, no me espera un detalle así de parte de los organizadores del evento y estoy muy agradecido con ellos. Espero pueda ser un bonito espectáculo, que le guste a la gente y que lo disfruten.

Hay muchos jugadores que se quedaron esperando un partido de despedido y vos no.

Es bonito que lo recuerden a uno, es un homenaje más que todo y me llena de mucho orgullo, siento alegría de saber que se acuerdan de mi trayectoria en el fútbol. Estoy contento por el evento.

¿Sentimientos encontrados en este momento?

Sí, toda una vida jugando fútbol y en Olimpia 11 años, no es así nomás que se va dejar de olvidar o tener ese sentimiento a la afición olimpista. Vamos a disfrutar al máximo este evento.

¿Te hubiese gustado que fuera en Honduras esta despedida?

La verdad que es bonito el detalles de los organizadores del evento e independientemente de donde sea hay que disfrutarlo y agradecerlo.

Igual te vas a sentir apoyado con tanto hondureño en New Orleans.

Yo creo que la intención es que puedan ir una buena cantidad de hondureños a disfrutar de este fútbol en Estados Unidos y allá es bien recibido. Espero dar un bonito espectáculo, ya que ya días no juego, así que no sé cómo voy a reaccionar, pero voy con toda la disposición de hacer las cosas bien.

¿Pedirás jugar un rato como delantero?

Ja, ja, ja. Me gustaría, pero la idea es retirarme como portero y es con esa idea que voy. Estoy un poco ansioso, como que que voy a jugar un partido profesional, siento las mismas emociones que sentía cuando iba jugar un partido de liga o Selección. Ahorita se me están revolviendo todas las emociones y espero que pueda sacar el máximo provecho.