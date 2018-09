Darixon Vuelto:"En el extranjero todavía no he tenido la oportunidad que deseo"   

El delantero del Real España, Darixon Vuelto, asegura que sigue trabajando para mejorar su condición física, pues afirma que no están al cien por ciento, y recordó su fichaje por el Portland II en corto paso por el fútbol estadounidense, mencionando que no fue lo que esperaba y que por eso tomó la decisión de regresar al país.

"Creo que el plantel está muy bien y hemos trabajado de la siguiente manera para conseguir los objetivos, ya llevamos dos triunfos consecutivos y eso nos ha venido bien, esperamos seguir así", dijo.

Su objetivo es volver a salir del país."En el extranjero todavía no he tenido la oportunidad que deseo pero sigo trabajando porque estoy confiando en Dios que las cosas van a salir, yo estoy tranquilo".

Sobre el Portland II en los Estados Unidos. "Las cosas no me las dejaron claras, al final fueron cosas diferentes en el contrato pero bueno, estoy aquí en el Real España y estoy trabajando para volver a salir si de nuevo se me presenta otra oportunidad".

"Todavía no estoy bien físicamente pero con los trabajos que estoy haciendo voy a ir mejorando poco a poco".

"Los minutos que he jugado creo que lo he hecho bien y poco a poco seguiré tomando el ritmo necesario para estar al 100% con el equipo".