Maxi Callorda: “Voy a seguir poniendo todo de mí”

A Maximiliano Callorda no le ha ido como esperaba. El delantero uruguayo tan solo ha marcado dos goles en el actual torneo pero afirma que se siente bien a pesar de las críticas que ha recibido , asegura que siempre se entrega en cada partido.

También admitió que le sorpendió muchísimo que Marathón se retirara en el partido de la Copa Presidente y que ya le quedó claro como son los clásicos sampedranos en la ciudad.

¿Ya te adaptaste a San Pedro Sula, su ambiente, a su calor?

Creo que sí, a la ciudad, mi familia ya está haciendo vida acá y todo muy bien, la gente es muy linda. Hay muchas diferencias entre Honduras y Uruguay, pero el tema de calor más que nada, la gente acá es muy agradable, muy cálida. Me han tratado muy bien desde que llegué. Ya estoy adaptado.

Has tenido un torneo algo complicado por estas situaciones tras tu llegada pero...¿Es lo que esperabas?

No mucho, pero bueno, estamos bien y creo que no me costó mucho la adaptación.

¿Qué te dice el profesor Martín García?

Que esté tranquilo, que esto es cuestión de tiempo, no es de apresurarse, las cosas hay que tomarlas con calma.

En realidad el Real España parece despertar ¿o todavía le falta?

Nos estamos afianzando en estos últimos partidos y creo que hemos jugado muy bien y mejorado mucho, queremos llegar lo más alto posible que podamos, ese es el objetivo.

¿El fútbol hondureño es como lo esperabas?

Creo que sí, es muy fuerte, hay jugadores muy buenos que tienen muy buena técnica, hay mucha calidad.

¿Has estado tranquilo con las críticas que has recibido?

Sí porque cada vez que he entrado en la cancha lo he dejado todo, no me quedan situaciones para hacer gol, pero en eso sí me quedo tranquilo.

¿Qué porcentaje te das en cuanto a tu nivel?

No, la verdad es que no podría dármelo porque no he tenido muchas situaciones de gol, apenas he marcado dos goles y obvio que quiero seguir marcando. Capaz les puede gustar o no como juego pero yo dejo todo en cada pelota.

¿Tienes una presión personal?

No sé si presión personal pero sí con ganas de mejorar día a día para que me salgan las cosas bien, pero estoy tranquilo.

Hay cosas que han pasado en este torneo como cuando Marathón se “corrió”, ¿habías vivido algo así?

No, nunca me había pasado, es muy raro pero ya tengo anécdotas que contar, pero sí me sorprendió eso. Para ellos fue un error arbitral pero para mí si fue penal.

Ya con eso sabes como es el clásico sampedrano...

Sin duda, es un clásico muy particular, que se vive muy apasionado y la verdad es muy lindo jugarlo.

¿Qué te ha sorprendido del fútbol hondureño en general?

Hay jugadores que tienen mucha clase con técnica del balón muy buena, los zagueros son fuertes. Creo que es un campeonato parejo, hay buenos equipos.

La afición del Real España es muy exigente, creo que ya lo has visto ¿qué puedes hacer para reconquistarla?

Yo voy a seguir poniendo todo de mí cuando sea titular en cada pelota que toque, metiendo goles y aunque tenga una situación pequeña voy a tratar de aprovecharla.

Contra Juticalpa puede ser una buena oportunidad de reinvindicarte, justamente el rival al cual le anotaste el primer gol en Honduras...

Sí, ojalá que sí, uno a veces piensa en lo personal pero en realidad hay que enfocarnos en lo grupal, en el equipo, el objetivo es ser campeón. Pero obvio tengo ganas de marcar más goles.

¿Cómo evalúas el desempeño de la Máquina en la primera vuelta?

Es un torneo raro porque hemos tenido altibajos, tuvimos partidos malos y buenos. Quedamos fuera en la copa, pero el equipo se ha levantado y esperamos seguir haciendo las cosas bien porque para mí tenemos un equipazo. Estamos para grandes cosas.