Leandro Motta: “No voy a entrar en conflicto, pero no estoy contento”

El volante brasileño Leandro Motta llegó al país con muchas ilusiones de poder demostrar sus condiciones y aportarle al Olimpia su talento en la Liga Nacional, pero las cosas no le han salido como esperaba, ya terminó la primera vuelta y no ha logrado debutar.

“Yo estoy bien, tengo un mes desde que debuté en la Copa Presidente, pero ahorita solo estoy esperando la oportunidad para debutar en Liga. Para mí esto que está pasando no es normal, me he tardado para debutar, tengo muchas ganar y demostrar”, dice el sudamericano.



Y del por qué no juega. “Esa pregunta no tiene que ser para mí, sino para el entrenador Nahún, yo estoy trabajando lo que sé hacer. Yo estoy esperando mi oportunidad para demostrar lo que tengo”, dijo el jugador.



Leandro Motta es claro cuando se le consulta que la gente pregunta por su debut. “Es difícil hablar sobre esto, quizás me están pidiendo para que debute, pero yo estoy acá para sumar, no para estar en pelea con el entrenador o los compañeros. Yo vengo acá para jugar”.



El brasileño no calla y confiesa que. “Yo estoy tranquilo, relajado, estoy errado. Yo quiero siempre estar jugando, me incomoda si no jugar, pero no depende solo de mí, acá tengo entrenador, soy funcionario del equipo”.