Samantha Bodden: "No me gusta ningún futbolista"

Samantha Bodden es una chica de 22 años oriunda de las Islas de la Bahía que es el reflejo de felicidad, perseverancia, belleza y esplendor. Actualmente reside en en las Islas Caimán, lugar que le ha dado paso para abrirse como bloguera y consejera de modas.

En las redes sociales es un deleite que todos se dan el gusto de contemplar al hiptonizar a sus fans con cada fotografía que sube. Sus hermosas curvas son un peligro para cualquiera. Hoy conoceremos más de ella. ¡Comencemos!

¿Cuéntamos quién es Samantha?

Soy una mujer decidida, y creo mucho en mis capacidades y probabilidades. Amo la vida, amo vivirla y estoy muy consciente que apenas estoy siendo un retoño en este camino... pero estoy lista, soy de las que creen que si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños.

Te puede interesar: Las infartantes fotografías de Samantha Bodden



¿A dónde radica tu belleza?

En mis valores, mi forma de ser, la forma especial en que llevo la vida, y cómo trato y hago sentir a los que me rodean.



¿Cuál es tu pensamiento favorito?

No se trata de vivir con poco o mucho, sino de darle significado a cada momento de la vida, estar junto a mi familia me hace feliz.



¿De qué se trata tu canal como Youtuber y cuándo comenzaste en ello?

Mi canal es sobre todo lo que tiene que ver con belleza y moda. Comencé hace un año y medio pero soy demasiado inconsciente ya que también tengo un trabajo



¿Entiendo que das consejos, pero tú Qué haces para mantener tu figura?

Absolutamente nada, es estado natural y buen metabolismo, ja, ja, ja... . En realidad nunca he seguido una dieta, siempre he comido de todo a cualquier hora.



¿Cuál es tu deporte favorito?

El fútbol, sin duda alguna.



¿Cuáles son tus equipos favoritos?

De Honduras el Olimpia.... del extranjero el Real Madrid.



¿Hay algún futbolista hondureño a quien admires por su carrera?

Sí, tendría que elegir a Maynor Figueroa.



Confiesa: algún jugador que te guste y acapare tu atención.... No, realmente ninguno.



¿Qué requiere una princesa como tú para ser conquistada por un galán?

Honestidad y madurez



Lo dijo:

“No tengo sueños a seguir no creo en planear un futuro perfecto porque nadie sabe que es lo que pasará el día de mañana solo vivo mi vida al máximo aprovechando cada oportunidad”



Lugares de Honduras que nadie debe morir sin vistar, según Samantha: El Zoológico Joya Grande, Pico Bonito

Lancentilla y Las Ruinas de Copán.

No cambiaría Honduras por otro país porque: "Me siento orgullosa de quién soy y de dónde vengo".