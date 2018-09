Héctor Castellón: "Hay que hacer una reingeniería en Juticalpa"

Héctor Castellón, técnico del Juticalpa, adelantó ayer tras la derrota por 2-1 ante el Real España en el estadio Morazán, que el objetivo canechero es no comprometer la categoría y dejó entrever que la clasificación a la liguilla es algo que ya ven lejos.

"En el primer tiempo tuvimos la oportunidad de abrir el marcador antes que ellos, pero al final se imponen por su eficacia en la primera parte. Nuestro mejor revulsivo fue el Sub-20 Emerson Ulloa, él le puso vitamina al equipo", dijo.

"Hoy hicimos un buen partido en términos generales, creo que el equipo debe trabajar en algunos detalles. El partido era para un empate, pero ellos se llevaron los tres puntos. Me deja buenas sensaciones", añadió.

Castellón valoró que la afición olanchana merece mejores resultados de parte de sus dirigidos. "El vestidor no está quebrado, mis jugadores saben que hicieron un buen partido y lo que queda aquí es que el equipo pueda ganar un partido para enracharse",

"Ya encontramos la forma de jugar, el equipo está muy golpeado porque no se le dan los resultados, pero en esto estamos. Me conformaría con salvar a este equipo del descenso. Tenemos que reconstruir a este equipo y rediseñarlo para hacerlo como el que se merece la afición de Juticalpa que es muy futbolera. Hay que hacer una reingeniería con la junta directiva, de momento lo que buscamos es que el equipo no descienda y después busque la clasificación", concluyó.