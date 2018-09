Se complica renovación de Cristian Cálix en el Marathón

Orinson Amaya, presidente del Club Deportivo Marathón ha hablado respecto al futuro del joven jugador Cristian Cálix y ha revelado cómo van con la negociación.

"Ya le hemos hecho una propuesta para que renueve, es una propuesta bastante interesante respecto a los económico, lamentablemente recibimos una que no es favorable para la institución", empezó diciendo Amaya al programa Panorama Deportivo.

"Marathón ha hecho un gran esfuerzo para que el jugador Cristian Cálix siga con nosotros, lo que no consideramos es la contrapropuesta, no es favorable para el equipo", aseguró.

El mandamás del conjunto 'esmeralda' también tocó el tema del por qué el atacante no está jugando con el equipo 'verdolaga'.

"Cálix no está jugando porque está lesionado, si estuviera en su plenitud estuviera entre los convocados del profersor Vargas".

También deja claro que el club sampedrano está haciendo todo lo posible para que Cristian se quede con el actual campeón del fútbol hondureño.

"No quiero que el día de mañana se mencione que Marathón no hizo nada para retener al jugador, no me parece el contrato que está pidiendo el representante".

¿Por cuántos años quieren renovarlo?

"Queremos renovarlo por tres años, pero nos están proponiendo un contrato de dos, estamos claros que podemos hacer una mejoría en su salario, el jugador no está listo todavía, hay que prepararlo para que vaya al extranjero y se quede, no que regrese rápido, el negocio no está para hacer plata con un equipo de Liga Nacional".

"La propuesta que Marathón está haciendo es muy buena, lo que no consideramos es la cláusula que quiere el muchacho, que se va a ir el jugador cuando él lo decida y el porcentaje no es justo para el club", cerró.